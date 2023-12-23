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Haberler Galeri Yargı'nın Başsavcı Nadide'si Ayşen Sezerel'in eşi meğer Hababam Sınıfı'nın yıldız ismiymiş! İlk defa duyanlar şaşkın!
Giriş Tarihi: 23.12.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 14:18

Yargı'nın Başsavcı Nadide'si Ayşen Sezerel'in eşi meğer Hababam Sınıfı'nın yıldız ismiymiş! İlk defa duyanlar şaşkın!

Yargı dizisinin bu sezon en dikkat çeken karakterlerinden olan Başsavcı Nadide özel hayatıyla merak uyandırdı. Yargı dizisinin Başsavcı Nadide'si Ayşen Sezerel'i sosyal medyada araştıran hayranları öğrendikleri bir bilgiyle oldukça şaşırdı. Başsavcı Nadide Ayşen Sezerl'in gerçek hayattaki meğer Hababam Sınıfı'nın yıldız isimlerinde biriymiş... Yeşilçam'ın usta oyuncusuyla uzun yıllardır aynı yastığa baş koyan Ayşen Sezerel Instagram hesabından eşi ve çocuklarıyla paylaşımlarda bulunmayı da ihmal etmiyor. İşte ilk kez öğrenenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediği Yargı'nın Başsavcı Nadide'si Ayşen Sezerel'in oyuncu eşi...

Yargı’nın Başsavcı Nadide’si Ayşen Sezerel’in eşi meğer Hababam Sınıfı’nın yıldız ismiymiş! İlk defa duyanlar şaşkın!

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı dizisinin başarılı oyuncu kadrosunda yer alan usta oyuncu Ayşen Sezerel hayat verdiği Başsavcı Nadide karakteriyle son bölümlerde kilit bir isme dönüştü. Sosyal medyada çok konuşulan Başsavcı Nadide yani Ayşen Sezerel özel hayatıyla merak konusu oldu.

Yargı’nın Başsavcı Nadide’si Ayşen Sezerel’in eşi meğer Hababam Sınıfı’nın yıldız ismiymiş! İlk defa duyanlar şaşkın!

Yargı dizisinin bu sezon en dikkat çeken karakterlerinden olan Başsavcı Nadide ile izleyicinin beğenisini toplayan Ayşen Sezerel hakkındaki gerçekle şoke etti...

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Yargı’nın Başsavcı Nadide’si Ayşen Sezerel’in eşi meğer Hababam Sınıfı’nın yıldız ismiymiş! İlk defa duyanlar şaşkın!

Yargı dizisinin Başsavcı Nadide'si Ayşen Sezerel'i sosyal medyada araştıran hayranları öğrendikleri bir bilgiyle oldukça şaşırdı.

Yargı’nın Başsavcı Nadide’si Ayşen Sezerel’in eşi meğer Hababam Sınıfı’nın yıldız ismiymiş! İlk defa duyanlar şaşkın!

Başsavcı Nadide Ayşen Sezerl'in gerçek hayattaki meğer Hababam Sınıfı'nın yıldız isimlerinde biriymiş...

Yargı’nın Başsavcı Nadide’si Ayşen Sezerel’in eşi meğer Hababam Sınıfı’nın yıldız ismiymiş! İlk defa duyanlar şaşkın!

Yeşilçam'ın usta oyuncusuyla uzun yıllardır aynı yastığa baş koyan Ayşen Sezerel Instagram hesabından eşi ve çocuklarıyla paylaşımlarda bulunmayı da ihmal etmiyor.

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