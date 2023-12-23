Giriş Tarihi: 23.12.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 14:18

Yargı'nın Başsavcı Nadide'si Ayşen Sezerel'in eşi meğer Hababam Sınıfı'nın yıldız ismiymiş! İlk defa duyanlar şaşkın!

Yargı dizisinin bu sezon en dikkat çeken karakterlerinden olan Başsavcı Nadide özel hayatıyla merak uyandırdı. Yargı dizisinin Başsavcı Nadide'si Ayşen Sezerel'i sosyal medyada araştıran hayranları öğrendikleri bir bilgiyle oldukça şaşırdı. Başsavcı Nadide Ayşen Sezerl'in gerçek hayattaki meğer Hababam Sınıfı'nın yıldız isimlerinde biriymiş... Yeşilçam'ın usta oyuncusuyla uzun yıllardır aynı yastığa baş koyan Ayşen Sezerel Instagram hesabından eşi ve çocuklarıyla paylaşımlarda bulunmayı da ihmal etmiyor. İşte ilk kez öğrenenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediği Yargı'nın Başsavcı Nadide'si Ayşen Sezerel'in oyuncu eşi...