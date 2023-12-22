Giriş Tarihi: 22.12.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 10:25

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz "Çabuk ablamın güzelliğine bakın" diyerek paylaştı gören hayran kaldı! Ablası Huri çıktı!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de son dönemde ekranların aranılan isimlerinden. Pınar Deniz güzelliğiyle yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın da başını döndürdü. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkı doludizgin devam ederken, işleri ve aşkları ile çok konuşulan Pınar Deniz'in özel hayatı markaj altında. Güzel oyuncunun ailesi de merak ediliyor. Pınar Deniz'in ikizi kadar benzeyen ablası Huri Deniz ilgi odağı oldu. Pınar Deniz son olarak sosyal medya hesabından ablasının doğum gününü kutladığı kareye "Çabuk ablamın güzelliğine bakın" notunu düştü. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle hayran bırakan Huri Deniz'i görenler ''Hakikaten çok benziyorlar'', ''Güzellik aileden demek ki'' gibi yorumlarında bulunuyor. İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...