Giriş Tarihi: 13.04.2022 16:39
Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
16:44
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz mini şortlu pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti! "Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır"
"Yargı" dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, son dönemde başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. Özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen oyuncu, sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanıyor. Instragram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan Pınar Deniz, son olarak tatile çıktığı anları paylaştı. Paylaşımına "Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır" notunu düşen Deniz'in mini şortlu pozlarına adeta beğeni yağdı! İşte Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'den dikkat çeken pozlar...