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Haberler Galeri Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz mini şortlu pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti! "Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır"
Giriş Tarihi: 13.04.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 16:44

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz mini şortlu pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti! "Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır"

"Yargı" dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, son dönemde başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. Özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen oyuncu, sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanıyor. Instragram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan Pınar Deniz, son olarak tatile çıktığı anları paylaştı. Paylaşımına "Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır" notunu düşen Deniz'in mini şortlu pozlarına adeta beğeni yağdı! İşte Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'den dikkat çeken pozlar...

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz mini şortlu pozlarıyla Instagram’ı yaktı geçti! Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır

Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Nazlı rolü ile beğenileri toplamıştı.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz mini şortlu pozlarıyla Instagram’ı yaktı geçti! Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır

Şimdilerde Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile başrolleri paylaşan Deniz, sosyal medyadan tarzını konuşturdu.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz mini şortlu pozlarıyla Instagram’ı yaktı geçti! Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, çıktığı tatilden kareler paylaştı.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz mini şortlu pozlarıyla Instagram’ı yaktı geçti! Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır

PINAR DENİZ'İN STİLİNE YORUM YAĞDI

Mini şortlu pozunu paylaşan Deniz, "Çantamın fermuarı hep açıktır çünkü serseri serbest stilim." ifadelerini düştü.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz mini şortlu pozlarıyla Instagram’ı yaktı geçti! Kuzu ile ilk tatilimize çıkmışızdır

Deniz'in hayranları beğeni butonunu çökertti.

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