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Haberler Galeri Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz müziğin ritmine kendini kaptırdı soluğu sahnede aldı! Güzel oyuncu kıvrak dansıyla ortalığı yıktı!
Giriş Tarihi: 31.05.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 11:04

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz müziğin ritmine kendini kaptırdı soluğu sahnede aldı! Güzel oyuncu kıvrak dansıyla ortalığı yıktı!

Sezon finali yapan "Yargı" dizisinde 'Ceylin' adlı başrol karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, her hareketiyle magazin gündemine damga vurmayı başarıyor. Son dönemde adı partneri Kaan Urgancıoğlu ile anılan Pınar Deniz, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Önceki gün sezon finali yapan Yargı'nın oyuncuları, bir mekanda sezonun yorgunluğunu attı. Kendini müziğin ritmine kaptıran Pınar Deniz ise kendini müziğin ritmine kaptırdı soluğu sahnede aldı. Güzel oyuncu kıvrak dansıyla ortalığı yıktı! İşte Pınar Deniz'in sosyal medyayı sallayan o dansı...

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz müziğin ritmine kendini kaptırdı soluğu sahnede aldı! Güzel oyuncu kıvrak dansıyla ortalığı yıktı!

Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in başrol oynadığı "Yargı" dizisi, önceki gün sezon finali ile ekrana geldi.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz müziğin ritmine kendini kaptırdı soluğu sahnede aldı! Güzel oyuncu kıvrak dansıyla ortalığı yıktı!

Yaz sezonuyla birlikte sezon arası veren Yargı dizisinin oyuncuları, önceki akşam bir mekanda eğlendi.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz müziğin ritmine kendini kaptırdı soluğu sahnede aldı! Güzel oyuncu kıvrak dansıyla ortalığı yıktı!

SAHNEDE DANS ETTİ

Eğlenceli halleriyle tanınan Pınar Deniz ise kendisini müziğin ritmine kaptırarak soluğu sahnede aldı.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz müziğin ritmine kendini kaptırdı soluğu sahnede aldı! Güzel oyuncu kıvrak dansıyla ortalığı yıktı!

Beyaz kombiniyle tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu, kıvrak dansıyla da adından söz ettirmeyi başardı.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz müziğin ritmine kendini kaptırdı soluğu sahnede aldı! Güzel oyuncu kıvrak dansıyla ortalığı yıktı!

Urgancıoğlu ise sahnedeki partneri izledi.

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