Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı ile el ele! Taze aşıklar düşman çatlattı!

Şimdilerde "Yargı" dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de magazin gündeminden düşmüyor. "Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Deniz, dijital platformda da "Aşk101" ile adından söz ettirmişti. Özel hayatı da merak edilen Deniz, şimdilerde meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan da ilişkilerini ilan eden ikili, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. El ele poz veren Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı, sosyal medyada ilgi odağı oldu.