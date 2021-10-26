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Haberler Galeri Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı’ya olan aşkını haykırdı!
Giriş Tarihi: 26.10.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 14:44

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı’ya olan aşkını haykırdı!

Şimdilerde "Yargı" dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de magazin gündeminden düşmüyor. "Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Deniz, dijital platformda da "Aşk101" ile adından söz ettirmişti. Özel hayatı da merak edilen Deniz, şimdilerde meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyor. Güzel oyuncu, verdiği röportajda sevgilisine olan aşkını haykırdı.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı’ya olan aşkını haykırdı!

Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de magazin gündeminden düşmüyor.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı’ya olan aşkını haykırdı!

Güzel oyuncu, verdiği röportajda sevgilisine olan aşkını haykırdı.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı’ya olan aşkını haykırdı!
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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı’ya olan aşkını haykırdı!
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı’ya olan aşkını haykırdı!
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