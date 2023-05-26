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Haberler Galeri Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri çıktı! "Maşallah ailecek güzeller" Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz mest etti!
Giriş Tarihi: 26.05.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 10:15

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri çıktı! "Maşallah ailecek güzeller" Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz mest etti!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de son dönemde ekranların aranılan isimlerinden. İşleri ve aşkları ile çok konuşulan Pınar Deniz'in özel hayatı markaj altında. Pınar Deniz güzelliğiyle yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın da başını döndürdü. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkı doludizgin devam ediyor. Güzel oyuncunun ailesi de merak ediliyor. Pınar Deniz'in ikizi kadar benzeyen ablası Huri Deniz ilgi odağı oldu. Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz'i görenler ''Siz ikiz misiniz?'', ''Hakikaten çok benziyorlar'' ve ''Güzellik aileden demek ki'' gibi yorumlarında bulunuyor. İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri çıktı! Maşallah ailecek güzeller Pınar Deniz’in ablası Huri Deniz mest etti!

Pınar Deniz'in güzelliği genetikmiş! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Öyle ki Pınar Deniz güzelliğiyle son olarak yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın da başını döndürdü.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri çıktı! Maşallah ailecek güzeller Pınar Deniz’in ablası Huri Deniz mest etti!

Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen sonrasında adı Hande Erçel'le anılan Kaan Yıldırım'ın aşkı kısa sürmüştü. Yıldırım şimdilerde ise gönlünü güzel oyuncu Pınar Deniz'e kaptırdı. Sürpriz aşkı ise Instagram paylaşımındaki detay ele vermişti.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri çıktı! Maşallah ailecek güzeller Pınar Deniz’in ablası Huri Deniz mest etti!

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bombaba gibi düşmüştü. İşleri ve aşkları ile çok konuşulan Pınar Deniz'in özel hayatı markaj altında.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri çıktı! Maşallah ailecek güzeller Pınar Deniz’in ablası Huri Deniz mest etti!

Ünlülerin fanları son yıllarda magazincileri aratmaz oldu. Adeta hafiye gibi iz sürüyorlar. En son Yargı dizisinin 'Ceylin'i Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın paylaşımları, birbirlerine ait kullandıkları eşyaları birleştirerek ilişkilerini ortaya çıkarmışlardı.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri çıktı! Maşallah ailecek güzeller Pınar Deniz’in ablası Huri Deniz mest etti!

GÖZLÜK VE BİLEKLİK AŞKI İFŞA ETTİ

Güzel oyuncunun Urla'daki bir otelden paylaşılan fotoğraf karesinde yakışıklı oyuncunun hiç çıkarmadığı aksesuarları dedikoduları alevlendirmişti.

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