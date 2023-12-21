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Haberler Galeri Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri çıktı! Pınar Deniz "Çabuk ablamın güzelliğine bakın" diyerek paylaştı gören hayran kaldı!
Giriş Tarihi: 21.12.2023 06:09 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 06:14

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri çıktı! Pınar Deniz "Çabuk ablamın güzelliğine bakın" diyerek paylaştı gören hayran kaldı!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de son dönemde ekranların aranılan isimlerinden. Pınar Deniz güzelliğiyle yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın da başını döndürdü. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkı doludizgin devam ederken, işleri ve aşkları ile çok konuşulan Pınar Deniz'in özel hayatı markaj altında. Güzel oyuncunun ailesi de merak ediliyor. Pınar Deniz'in ikizi kadar benzeyen ablası Huri Deniz ilgi odağı oldu. Pınar Deniz son olarak sosyal medya hesabından ablasının doğum gününü kutladığı kareye "Çabuk ablamın güzelliğine bakın" notunu düştü. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle hayran bırakan Huri Deniz'i görenler ''Hakikaten çok benziyorlar'', ''Güzellik aileden demek ki'' gibi yorumlarında bulunuyor. İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri çıktı! Pınar Deniz Çabuk ablamın güzelliğine bakın diyerek paylaştı gören hayran kaldı!

Pınar Deniz'in güzelliği genetikmiş! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Öyle ki Pınar Deniz güzelliğiyle son olarak yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın da başını döndürdü.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri çıktı! Pınar Deniz Çabuk ablamın güzelliğine bakın diyerek paylaştı gören hayran kaldı!

Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen sonrasında adı Hande Erçel'le anılan Kaan Yıldırım'ın aşkı kısa sürmüştü. Yıldırım sonrasında ise gönlünü güzel oyuncu Pınar Deniz'e kaptırmıştı.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri çıktı! Pınar Deniz Çabuk ablamın güzelliğine bakın diyerek paylaştı gören hayran kaldı!

Çift şimdilerde evlilik hazırlığı yapıyor. İşleri ve aşkları ile çok konuşulan Pınar Deniz'in özel hayatı markaj altında.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri çıktı! Pınar Deniz Çabuk ablamın güzelliğine bakın diyerek paylaştı gören hayran kaldı!

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz'in ikizi kadar benzeyen ablası Huri Deniz ilgi odağı oldu.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri çıktı! Pınar Deniz Çabuk ablamın güzelliğine bakın diyerek paylaştı gören hayran kaldı!

"Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla şöhretine şöhret kattı.

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