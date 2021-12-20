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Haberler Galeri Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan hakkındaki gerçekle ağızları açık bıraktı! 22 yıllık eşi öyle bir isim çıktı ki...
Giriş Tarihi: 20.12.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 09:52

Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan hakkındaki gerçekle ağızları açık bıraktı! 22 yıllık eşi öyle bir isim çıktı ki...

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin dikkat çeken isimlerinden biri de Eren Komiser rolü ile oyuncu Uğur Aslan oldu. Geçtiğimiz günlerde konuk olarak katıldığı Şarkılar Bizi Söyler programındaki performansı ile oyunculuğunun yanı sıra sesinin de çok başarılı olduğunu ortaya koyan Uğur Aslan sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başardı. Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan özel hayatı ile merak edilirken hakkındaki bir gerçek ise ilk defa duyanları oldukça şaşırttı. 22 yıllık mutlu bir evliliği olan Uğur Aslan'ın eşi de sektörün tanınan isimlerinden biri çıktı. İşte Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan'ın güzel eşi...

Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan hakkındaki gerçekle ağızları açık bıraktı! 22 yıllık eşi öyle bir isim çıktı ki...

Geçtiğimiz günlerde konuk olarak katıldığı Şarkılar Bizi Söyler programındaki performansı ile oyunculuğunun yanı sıra sesinin de çok başarılı olduğunu ortaya koyan Uğur Aslan sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başardı.

Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan hakkındaki gerçekle ağızları açık bıraktı! 22 yıllık eşi öyle bir isim çıktı ki...

Söylediği türkülerle alkış toplayan oyuncu Uğur Aslan sempatik halleri ile de ilgi odağı oldu.

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Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan hakkındaki gerçekle ağızları açık bıraktı! 22 yıllık eşi öyle bir isim çıktı ki...

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin dikkat çeken isimlerinden biri de Eren Komiser rolü ile oyuncu Uğur Aslan oldu.

Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan hakkındaki gerçekle ağızları açık bıraktı! 22 yıllık eşi öyle bir isim çıktı ki...

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan özel hayatı ile merak edilirken hakkındaki bir gerçek ise ilk defa duyanları oldukça şaşırttı.

Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan hakkındaki gerçekle ağızları açık bıraktı! 22 yıllık eşi öyle bir isim çıktı ki...

22 yıllık mutlu bir evliliği olan Uğur Aslan'ın eşi de sektörün tanınan isimlerinden biri çıktı.

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