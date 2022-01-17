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Haberler Galeri Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan'dan senarist eşi ile ilgili itiraf geldi: Eşimden dolayı sete avantajlı...
Giriş Tarihi: 17.01.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 09:24

Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan'dan senarist eşi ile ilgili itiraf geldi: Eşimden dolayı sete avantajlı...

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin dikkat çeken isimlerinden biri de Eren Komiser rolü ile oyuncu Uğur Aslan oldu. Geçtiğimiz haftalarda konuk olarak katıldığı Şarkılar Bizi Söyler programındaki performansı ile oyunculuğunun yanı sıra sesinin de çok başarılı olduğunu ortaya koyan Uğur Aslan, adeta ününe ün kattı. Uğur Aslan, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden oyuncu, rol aldığı dizinin senaristliğini üstlenen eşi Sema Ergenekon ile ilgili itirafta bulundu. İşte Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi Sema Ergenekon ile ilgili açıklamaları...

Yargı’nın Eren komiseri Uğur Aslan’dan senarist eşi ile ilgili itiraf geldi: Eşimden dolayı sete avantajlı...

Geçtiğimiz günlerde konuk olarak katıldığı Şarkılar Bizi Söyler programındaki performansı ile oyunculuğunun yanı sıra sesinin de çok başarılı olduğunu ortaya koyan Uğur Aslan sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başarmıştı.

Yargı’nın Eren komiseri Uğur Aslan’dan senarist eşi ile ilgili itiraf geldi: Eşimden dolayı sete avantajlı...

Söylediği türkülerle alkış toplayan oyuncu Uğur Aslan sempatik halleri ile de ilgi odağı olmuştu.

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Yargı’nın Eren komiseri Uğur Aslan’dan senarist eşi ile ilgili itiraf geldi: Eşimden dolayı sete avantajlı...

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin dikkat çeken isimlerinden biri de Eren Komiser rolü ile oyuncu Uğur Aslan oldu.

Yargı’nın Eren komiseri Uğur Aslan’dan senarist eşi ile ilgili itiraf geldi: Eşimden dolayı sete avantajlı...

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan özel hayatı ile merak edilirken hakkındaki bir gerçek ise ilk defa duyanları oldukça şaşırttı.

Yargı’nın Eren komiseri Uğur Aslan’dan senarist eşi ile ilgili itiraf geldi: Eşimden dolayı sete avantajlı...

22 yıllık mutlu bir evliliği olan Uğur Aslan'ın eşi de sektörün tanınan isimlerinden biri çıktı.

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