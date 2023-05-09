Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu doğum gününde aşkını ilan etti! Sevgilisi Burcu Denizer’in paylaşımına sessiz kalamadı!

Giriş Tarihi: 09.05.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 09:29

"Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Savcı Ilgaz' karakteri ile son dönemde büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve yakıştırılan Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile bir süredir aşk yaşıyor. Birlikteliklerini gözlerden uzak sürdüren ikiliden ilk paylaşım geldi. Burcu Denizer, Kaan Urgancıoğlu'nun doğum gününde sevgilisi ile ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Yakışıklı oyuncu ise bu paylaşım karşısında sessiz kalamadı.