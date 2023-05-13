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Haberler Galeri Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu güzel aşkıyla alışveriş turunda! Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer uyumlu tarzlarıyla tam not aldı!
Giriş Tarihi: 13.05.2023 12:32 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 12:40

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu güzel aşkıyla alışveriş turunda! Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer uyumlu tarzlarıyla tam not aldı!

Son dönemde "Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Savcı Ilgaz' karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatında da aradığı mutluluğu yakaladı. Bir süredir Burcu Denizer ile aşk yaşayan Urgancıoğlu, sevgilisi ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yapan çift, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Burcu Denizer ile ilişkisinin güzel gittiğini belirten Kaan Urgancıoğlu, sevgilisiyle uyumlu olan kombiniyle ise beğeni topladı. İşte Kaan Urgancıoğlu'nun açıklamaları ve dikkat çeken tarzı...

Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu güzel aşkıyla alışveriş turunda! Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer uyumlu tarzlarıyla tam not aldı!

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu, bir süredir Burcu Denizer ile aşk yaşıyor. Gözde aşıklar önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu güzel aşkıyla alışveriş turunda! Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer uyumlu tarzlarıyla tam not aldı!

Basın mensuplarını bir anda karşılarında görünce şaşıran oyuncu, "Utandırdınız Burcu'yu" diyerek muhabirlere takıldı.

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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu güzel aşkıyla alışveriş turunda! Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer uyumlu tarzlarıyla tam not aldı!

"Çok şıksınız" iltifatına "Size yakalanırsam diye şık giyindim, sizin için yani. Teşekkür ederim" karşılığını veren Urgancıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu güzel aşkıyla alışveriş turunda! Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer uyumlu tarzlarıyla tam not aldı!

"Burcu ile alışveriş yaptık, sonra eczaneye girip vitamin baktık kendimize."

Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu güzel aşkıyla alışveriş turunda! Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer uyumlu tarzlarıyla tam not aldı!

"İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Geçtiğimiz günlerde 42 yaşına giren ünlü isim, doğum gününü ailesiyle birlikte kutladığını ve gayet keyifli geçtiğini belirtti.

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