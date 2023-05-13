Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu güzel aşkıyla alışveriş turunda! Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer uyumlu tarzlarıyla tam not aldı!

Giriş Tarihi: 13.05.2023 12:32 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 12:40

Son dönemde "Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Savcı Ilgaz' karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatında da aradığı mutluluğu yakaladı. Bir süredir Burcu Denizer ile aşk yaşayan Urgancıoğlu, sevgilisi ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yapan çift, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Burcu Denizer ile ilişkisinin güzel gittiğini belirten Kaan Urgancıoğlu, sevgilisiyle uyumlu olan kombiniyle ise beğeni topladı. İşte Kaan Urgancıoğlu'nun açıklamaları ve dikkat çeken tarzı...