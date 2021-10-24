Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal hakkındaki gerçekle şaşırttı! 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu...
Giriş Tarihi: 24.10.2021 16:50 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 16:52

Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal hakkındaki gerçekle şaşırttı! 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu...

Yargı dizisi ile ekranlara dönen usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal hayat verdiği Metin komiser karakteri ile yine adından söz ettirdi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisinde Savcı Ilgaz'ın babası 'Metin komiser'e hayat veren Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın merak edilen isimlerinden oldu. Hüseyin Avni Danyal'ın hayatını araştıran hayranları çok şaşırdı. Yedi yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan ünlü oyuncunun Deniz adını verdiği bir kızı daha oldu. Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz'i görenler söylemeden edemiyor. Bakın Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz kime benziyor... İşte Yargı dizisi oyuncusu Hüseyin Avni Danyal'ın kızları...

Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal hakkındaki gerçekle şaşırttı! 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu...

Yargı dizisi ile ekranlara dönen usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal hayat verdiği Metin komiser karakteri ile yine adından söz ettirdi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisinde Savcı Ilgaz'ın babası 'Metin komiser'e hayat veren Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın merak edilen isimlerinden oldu.

Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal hakkındaki gerçekle şaşırttı! 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu...

Yedi yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan ünlü oyuncu verdiği bir röportajda Eşi Özgen Kılıçarslan ve evliliği için şunları söylemişti:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal hakkındaki gerçekle şaşırttı! 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu...

"Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım...

Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal hakkındaki gerçekle şaşırttı! 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu...

Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim'"demişti.

Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal hakkındaki gerçekle şaşırttı! 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu...

Hüseyin Avni Danyal ve eşi kızlarına Deniz adını verdi. Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz'i görenler söylemeden edemiyor.

SON DAKİKA