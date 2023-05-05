Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yargı'nın Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak aşk bombasını patlattı! Sosyal medyada böyle ilan etti! Bakın sevgilisi kim çıktı...
Giriş Tarihi: 05.05.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 17:04

Yargı'nın Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak aşk bombasını patlattı! Sosyal medyada böyle ilan etti! Bakın sevgilisi kim çıktı...

Geçtiğimiz günlerde veda ettiği "Yargı" dizisinin Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Mehmet Yılmaz Ak, bir süredir kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazlı Çetin ile aşk yaşıyordu. Ancak ikili, geçtiğimiz yıl yollarını ayırmıştı. Ak, şimdilerde yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu, dört aydır birlikte olduğu sevgilisi ile fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Mehmet Yılmaz Ak'ın aşk ilanı yaptığı kare sosyal medyada büyük ilgi görürken, oyuncunun sevgilisinin kim olduğu da merak konusu oldu. İşte Yargı'nın Pars'ı olarak gönüllere taht kuran Mehmet Yılmaz Ak'ın merak edilen sevgilisi...

Yargı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak aşk bombasını patlattı! Sosyal medyada böyle ilan etti! Bakın sevgilisi kim çıktı...

"Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Pars' karakteri ile gönüllere taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, geçtiğimiz günlerde diziden ayrılarak hayranlarını üzmüştü.

Yargı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak aşk bombasını patlattı! Sosyal medyada böyle ilan etti! Bakın sevgilisi kim çıktı...

Pars karakteri ile şöhretine şöhret katan ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yargı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak aşk bombasını patlattı! Sosyal medyada böyle ilan etti! Bakın sevgilisi kim çıktı...

AŞKINI İLAN ETTİ

Yargı dizisinden sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ayrılan Mehmet Yılmaz Ak, dört aydır birlikte olduğu sevgilisi ile fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Yargı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak aşk bombasını patlattı! Sosyal medyada böyle ilan etti! Bakın sevgilisi kim çıktı...

Sevgilisi ile asansörde çektiği selfie'ye kalp emojisi koyan Mehmet Yılmaz Ak, Ella Fitzgerald'ın "Isn't It A Lovely Day" (Ne Güzel Bir Gün Değil mi?) şarkısını da ekledi.

Yargı’nın Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak aşk bombasını patlattı! Sosyal medyada böyle ilan etti! Bakın sevgilisi kim çıktı...

37 yaşındaki oyuncunun sevgilisinin bir holdingde Pazarlama ve İletişim Uzman Yardımcısı olarak görev yapan Tuana Erdal olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA