Giriş Tarihi: 05.05.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 17:04

Yargı'nın Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak aşk bombasını patlattı! Sosyal medyada böyle ilan etti! Bakın sevgilisi kim çıktı...

Geçtiğimiz günlerde veda ettiği "Yargı" dizisinin Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Mehmet Yılmaz Ak, bir süredir kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazlı Çetin ile aşk yaşıyordu. Ancak ikili, geçtiğimiz yıl yollarını ayırmıştı. Ak, şimdilerde yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu, dört aydır birlikte olduğu sevgilisi ile fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Mehmet Yılmaz Ak'ın aşk ilanı yaptığı kare sosyal medyada büyük ilgi görürken, oyuncunun sevgilisinin kim olduğu da merak konusu oldu. İşte Yargı'nın Pars'ı olarak gönüllere taht kuran Mehmet Yılmaz Ak'ın merak edilen sevgilisi...