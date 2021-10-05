Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu kardeşi ile aynı dizideymiş... Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği dikkat çekti!

Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak edildi. Sosyal medyada 2 milyona yakın kişinin takip ettiği Kaan Urgancıoğlu paylaşımları ile de büyük ilgi görüyor.