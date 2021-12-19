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Haberler Galeri Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nin oyuncu kardeşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizideymişler...
Giriş Tarihi: 19.12.2021 06:19 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 06:22

Yargı'nın Savcı IlgazKaan Urgancıoğlu'nin oyuncu kardeşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizideymişler...

Son olarak Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak edildi. Sosyal medyada 2.3 milyon kişinin takip ettiği Kaan Urgancıoğlu paylaşımları ile de büyük ilgi görüyor. Özellikle Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ile pozunu görenlerin ağızları açık kaldı. Kaan Urgancıoğlu'nun kendisi kadar ünlü olmasa da izinden giden kardeşi Can Urgancıoğlu ile pozlarına adeta yorum yağdı. Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu ile benzerlikleri dikkat çekerken "Kaan'ın sarışın hali" yorumları yapıldı. İşte şimdilerde Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı olarak ekranlarda boy gösteren Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ve ünlülerin merak edilen kardeşleri...

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nin oyuncu kardeşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizideymişler...

Sosyal medya Kaan Urgancıoğlu'nun sarışın versiyonu olan oyuncu kardeşini konuşuyor. Son olarak Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın ilgi odağı...

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nin oyuncu kardeşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizideymişler...

Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak edildi.

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Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nin oyuncu kardeşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizideymişler...

Sosyal medyada 2.3 milyon kişinin takip ettiği Kaan Urgancıoğlu paylaşımları ile de büyük ilgi görüyor. Özellikle Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ile pozunu görenlerin ağızları açık kaldı. Kaan Urgancıoğlu'nun kendisi kadar ünlü olmasa da izinden giden kardeşi Can Urgancıoğlu ile pozlarına adeta yorum yağdı.

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nin oyuncu kardeşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizideymişler...

Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu ile benzerlikleri dikkat çekerken "Kaan'ın sarışın hali" yorumları yapıldı. İşte şimdilerde Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı olarak ekranlarda boy gösteren Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ve ünlülerin merak edilen kardeşleri...

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nin oyuncu kardeşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizideymişler...
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