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Haberler Galeri Yargı’nın yeni savcısı Defne Kayalar’ın eşiyle aynı dizide olduğunu biliyor muydunuz? İlk defa duyanlar şaşırıyor! Aslında eşi de çok ünlü
Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 09:56

Yargı’nın yeni savcısı Defne Kayalar’ın eşiyle aynı dizide olduğunu biliyor muydunuz? İlk defa duyanlar şaşırıyor! Aslında eşi de çok ünlü

Medcezir, Menajerimi Ara, Hakan: Muhafız, Bir Başkadır, Kuş Uçuşu ve Arayış gibi yapımlardan tanıdığımız Defne Kayalar, sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden oldu. Defne Kayalar, son olarak ise Yargı'nın kadrosuna dahil oldu. İclal Savcı, karakterine hayat verecek olan Kayalar'ın özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Usta oyuncunun ünlü yönetmenle evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Yargı’nın yeni savcısı Defne Kayalar’ın eşiyle aynı dizide olduğunu biliyor muydunuz? İlk defa duyanlar şaşırıyor! Aslında eşi de çok ünlü

Güzel oyuncu Defne Kayalar'ın özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi.

Yargı’nın yeni savcısı Defne Kayalar’ın eşiyle aynı dizide olduğunu biliyor muydunuz? İlk defa duyanlar şaşırıyor! Aslında eşi de çok ünlü

Ödüllü oyuncu Defne Kayalar, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yargı dizisine ünlü oyuncu Defne Kayalar dahil oluyor. Kayalar, adliyeye yeni gelen 'İclal Savcı' olarak izleyici karşısına çıkacak.

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Yargı’nın yeni savcısı Defne Kayalar’ın eşiyle aynı dizide olduğunu biliyor muydunuz? İlk defa duyanlar şaşırıyor! Aslında eşi de çok ünlü

Usta oyuncunun ünlü yönetmenle evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Yargı’nın yeni savcısı Defne Kayalar’ın eşiyle aynı dizide olduğunu biliyor muydunuz? İlk defa duyanlar şaşırıyor! Aslında eşi de çok ünlü

DEFNE KAYALAR KİMDİR?

Gündemdeki projeleri ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Türk oyuncu Defne Kayalar'ın hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından sıkça merak ediliyor. Kayalar, 31 Mayıs 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi ve Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

Yargı’nın yeni savcısı Defne Kayalar’ın eşiyle aynı dizide olduğunu biliyor muydunuz? İlk defa duyanlar şaşırıyor! Aslında eşi de çok ünlü

Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde asistanlık yaptı.

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