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Haberler Galeri Yaş 58 ama o hala Şekerpare! Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu gençlik iksiri içmiş gibi!
Giriş Tarihi: 13.07.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 06:07

Yaş 58 ama o hala Şekerpare! Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu gençlik iksiri içmiş gibi!

Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan Yaprak Özdemiroğlu şimdi ne yapıyor? Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Şekerpare'nin yeniden ekranlara gelmesi ile başrol oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali merak konusu oldu. 1980 ve 90'lar Türk sinemasının en güzel yıldızlarından biri olan Yaprak Özdemiroğlu'nu bir de şimdi görün. Ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun kızı olan Yaprak Özdemiroğlu, güzelliği ve zarafetiyle Türk sinema tarihine damga vurdu. Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Yaprak Özdemiroğlu yıllara meydan okuyor. İşte Şekerpare'nin güzeli Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...

Yaş 58 ama o hala Şekerpare! Yeşilçam’ın Şekerpare’si Yaprak Özdemiroğlu gençlik iksiri içmiş gibi!

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en ünlü yıldızlarıydı. Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan "Şekerpare" Yaprak Özdemiroğlu şimdi ne yapıyor?

Yaş 58 ama o hala Şekerpare! Yeşilçam’ın Şekerpare’si Yaprak Özdemiroğlu gençlik iksiri içmiş gibi!

Şekerpare güzelliğiyle yıllara meydan okuyor...

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Yaş 58 ama o hala Şekerpare! Yeşilçam’ın Şekerpare’si Yaprak Özdemiroğlu gençlik iksiri içmiş gibi!

Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Şekerpare'nin yeniden ekranlara gelmesi ile başrol oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali merak konusu oldu.

Yaş 58 ama o hala Şekerpare! Yeşilçam’ın Şekerpare’si Yaprak Özdemiroğlu gençlik iksiri içmiş gibi!

1980 ve 90'lar Türk sinemasının en güzel yıldızlarından biri olan Yaprak Özdemiroğlu'nu bir de şimdi görün.

Yaş 58 ama o hala Şekerpare! Yeşilçam’ın Şekerpare’si Yaprak Özdemiroğlu gençlik iksiri içmiş gibi!

Ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun kızı olan Yaprak Özdemiroğlu, güzelliği ve zarafetiyle Türk sinema tarihine damga vurdu.

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