Giriş Tarihi: 24.05.2023 16:48

Yaş 59 ama o hala Şekerpare! Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu'nu yıllar teğet geçti!

Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan Yaprak Özdemiroğlu şimdi ne yapıyor? 1980 ve 90'lar Türk sinemasının en güzel yıldızlarından biri olan Yaprak Özdemiroğlu'nu bir de şimdi görün. Ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun kızı olan Yaprak Özdemiroğlu, güzelliği ve zarafetiyle Türk sinema tarihine damga vurdu. Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Şekerpare'nin yeniden ekranlara gelmesi ile başrol oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali merak konusu oldu. Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Yaprak Özdemiroğlu yıllara meydan okuyor. İşte Şekerpare'nin güzeli Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...