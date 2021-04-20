Yasak aşk krizinin gölgesinde ilişkilerine sahip çıktılar! Ayrılık haberlerine inat Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden bir ilk!

Magazin gündemi sarsan yasak aşk iddiası sonrası Hadise atağa geçti. Hadise iki sürpriz hamle ile adeta meydan okudu. Şarkıcı Hadise, eşi Reza Zarrab ile ilgili ortaya atılan yasak aşk iddialarına ilk günden beri sessiz kalan Ebru Gündeş ile ilgili ne varsa sildi. Kaan Yıldırım ile ilişkilerinin sonlandığı haberlerine ise ünlü çiftten yanıt gecikmedi. Birlikteliklerinin başından beri Instagram'dan takipleşmeyen Hadise ve Kaan Yıldırım çifti bir ilki gerçekleştirdi ve birbirlerini takipbe aldı. Öte yandan Hadise'yle arasına aşılmaz duvarlar koyan Ebru Gündeş'in, kızını düşündüğü ve davanın seyrini etkilememek için konuşmama kararı aldığı söylentier arasında. İşte haberin ayrıntıları...