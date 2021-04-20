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Haberler Galeri Yasak aşk krizinin gölgesinde ilişkilerine sahip çıktılar! Ayrılık haberlerine inat Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden bir ilk!
Giriş Tarihi: 20.04.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 09:19

krizinin gölgesinde ilişkilerine sahip çıktılar! Ayrılık haberlerine inat ile çiftinden bir ilk!

Magazin gündemi sarsan iddiası sonrası atağa geçti. Hadise iki sürpriz hamle ile adeta meydan okudu. Şarkıcı Hadise, eşi ile ilgili ortaya atılan yasak aşk iddialarına ilk günden beri sessiz kalan ile ilgili ne varsa sildi. ile ilişkilerinin sonlandığı haberlerine ise ünlü çiftten yanıt gecikmedi. Birlikteliklerinin başından beri 'dan takipleşmeyen Hadise ve Kaan Yıldırım çifti bir ilki gerçekleştirdi ve birbirlerini takipbe aldı. Öte yandan Hadise'yle arasına aşılmaz duvarlar koyan Ebru Gündeş'in, kızını düşündüğü ve davanın seyrini etkilememek için konuşmama kararı aldığı söylentier arasında. İşte haberin ayrıntıları...

Yasak aşk krizinin gölgesinde ilişkilerine sahip çıktılar! Ayrılık haberlerine inat Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden bir ilk!

Magazin gündemi sarsan iddiası sonrası atağa geçti. Hadise iki sürpriz hamle ile adeta meydan okudu.

Yasak aşk krizinin gölgesinde ilişkilerine sahip çıktılar! Ayrılık haberlerine inat Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden bir ilk!

Şarkıcı , eşi ile ilgili ortaya atılan iddialarına ilk günden beri sessiz kalan ile ilgili ne varsa sildi.

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Yasak aşk krizinin gölgesinde ilişkilerine sahip çıktılar! Ayrılık haberlerine inat Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden bir ilk!

ile ilişkilerinin sonlandığı haberlerine ise ünlü çiftten yanıt gecikmedi.

Yasak aşk krizinin gölgesinde ilişkilerine sahip çıktılar! Ayrılık haberlerine inat Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden bir ilk!

Birlikteliklerinin başından beri 'dan takipleşmeyen ve çifti bir ilki gerçekleştirdi ve birbirlerini takibe aldı.

Yasak aşk krizinin gölgesinde ilişkilerine sahip çıktılar! Ayrılık haberlerine inat Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden bir ilk!

Öte yandan 'yle arasına aşılmaz duvarlar koyan 'in, kızını düşündüğü ve davanın seyrini etkilememek için konuşmama kararı aldığı söylentier arasında. İşte haberin ayrıntıları...

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