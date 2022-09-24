Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e ‘İhanet’ göndermesi!

Giriş Tarihi: 24.09.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022 09:47

Türkücü Berdan Mardini, yasak aşk iddialarının gölgesinde boşandığı eşi Fatoş Yelliler'e gönderme yaptı. Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti. Fatoş Yelliler, eski eşi Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldattığını daha önce itiraf etmişti. Berdan Mardini, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. 44 yaşındaki şarkıcı, 'eski sevgili' sorusu üzerine 'ihanet' hakkındaki sözleriyle dikkat çekti.