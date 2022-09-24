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Haberler Galeri Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e ‘İhanet’ göndermesi!
Giriş Tarihi: 24.09.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022 09:47

Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e ‘İhanet’ göndermesi!

Türkücü Berdan Mardini, yasak aşk iddialarının gölgesinde boşandığı eşi Fatoş Yelliler'e gönderme yaptı. Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti. Fatoş Yelliler, eski eşi Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldattığını daha önce itiraf etmişti. Berdan Mardini, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. 44 yaşındaki şarkıcı, 'eski sevgili' sorusu üzerine 'ihanet' hakkındaki sözleriyle dikkat çekti.

Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e ‘İhanet’ göndermesi!

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile 10 yıl süren evliliğini Mart 2021'de olaylı şekilde noktalayan Berdan Mardini, "İlk başta ihaneti anlayamadım tabii çünkü kimse iki çocuğunun annesine bunu konduramaz! Ben her konsere gittiğimde çantasını hazırlayıp dışarı çıkıyormuş peruk ve sahte isimlerle geziyormuş" demişti. 44 yaşındaki şarkıcı, 'eski sevgili' sorusu üzerine 'ihanet' hakkındaki sözleriyle dikkat çekti.

Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e ‘İhanet’ göndermesi!

Berdan Mardini, 2010'da evlendiği Fatoş Yelliler'den geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Ünlü şarkıcının avukatı tarafından yapılan açıklamada, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" denilmişti. Kısa süre sonra Yelliler'in adı 'yasak aşk' iddialarına karışmıştı.

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Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e ‘İhanet’ göndermesi!

"NE KARGAYI GÜL BAHÇESİNE, NE BÜLBÜLÜ ÇÖPLÜĞE!"

Yelliler, "Özel hayatıma ilişkin basında çıkan haberler neticesinde bu açıklamayı yapmak lüzumu doğmuştur. Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan Göz Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur.

Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e ‘İhanet’ göndermesi!

Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla kendisi benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekteydi" ifadelerini kullanmıştı.

Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e ‘İhanet’ göndermesi!

Mardini ise "Herkes fıtratına uygun kişilerle, olması gereken yerdedir. Ne kargayı gül bahçesine, ne de bülbülü çöplüğe alıştırabilirsiniz" mesajını paylaşmıştı.

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