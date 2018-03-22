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, 'den neler istiyor?

Giriş Tarihi: 22.03.2018 16:22 Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 16:25
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, 'den neler istiyor?
Yaşar İpek, Seren Serengil'den neler istiyor?

AYŞE ÖZYILMAZEL

Magazin aşkıyla yanan bir ilişkinin şartnamesi

Yani şimdi bu şartnameyi ciddiye alsak bir türlü, almasak bir türlü... Ellerim kaşınıyor, vallahi tutmayın beni yazacağım!

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, 'den neler istiyor?
Yaşar İpek, Seren Serengil'den neler istiyor?

Efendim 2017-18 sezonu magazin dünyasının demirbaşlarından , ayrıldığı ve barışıp evlenmek istediği sevgilisi 'le karşılıklı ilişki-sevgililik-evlilik şartnamesi imzalamış.

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, 'den neler istiyor?
Yaşar İpek, Seren Serengil'den neler istiyor?

Birbirlerine diyorlar ki, 'Ya bu maddelere uyarsın, ya da ilişki biter!' Ki ben şu yaşıma kadar bunu nasıl düşünemedim diye epey küstüm kendime. Sözüm ona kafam çalışıyor; aaahh ah nerede bizde öyle kafa!

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, 'den neler istiyor?
Yaşar İpek, Seren Serengil'den neler istiyor?

Efendim bakın, taraflardan , 'den neler istiyor.

Bazıları şu şekil:

Birinci madde: Geçmiş hayattaki teyze, abla, amca yok; cenazeye bile gidilmeyecek!

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, 'den neler istiyor?
Yaşar İpek, Seren Serengil'den neler istiyor?

Aç maddeyi, ver tercümeyi: Seren'in geçmiş hayatındaki sevgililerinin akrabalarıyla görüşmesini, ölseler bile cenazelerine gitmesini istemiyor.

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, 'den neler istiyor?
Yaşar İpek, Seren Serengil'den neler istiyor?

MAÇOLAR MAÇOSU İSTEKLER
Zaten ilk maddede ben şok, ben dumur!
Yahu, geçmiş hayatındaki insanlar öcü mü? Bu kadar mı tehdit, bu kadar mı korkuyorsun kadının geçmişinden?

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, 'den neler istiyor?
Yaşar İpek, Seren Serengil'den neler istiyor?

Birinin cenazesine gitmeme şartı koymak, nasıl yerlerde sürünen maçolar maçosu bir istektir! Otur sıfır!

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