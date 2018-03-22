AYŞE ÖZYILMAZEL Magazin aşkıyla yanan bir ilişkinin şartnamesi Yani şimdi bu şartnameyi ciddiye alsak bir türlü, almasak bir türlü... Ellerim kaşınıyor, vallahi tutmayın beni yazacağım! Efendim 2017-18 sezonu magazin dünyasının demirbaşlarından Seren Serengil, ayrıldığı ve barışıp evlenmek istediği sevgilisi Yaşar İpek'le karşılıklı ilişki-sevgililik-evlilik şartnamesi imzalamış. Birbirlerine diyorlar ki, 'Ya bu maddelere uyarsın, ya da ilişki biter!' Ki ben şu yaşıma kadar bunu nasıl düşünemedim diye epey küstüm kendime. Sözüm ona kafam çalışıyor; aaahh ah nerede bizde öyle kafa! Efendim bakın, taraflardan Yaşar İpek, Seren Serengil'den neler istiyor. Bazıları şu şekil: Birinci madde: Geçmiş hayattaki teyze, abla, amca yok; cenazeye bile gidilmeyecek! Aç maddeyi, ver tercümeyi: Seren'in geçmiş hayatındaki sevgililerinin akrabalarıyla görüşmesini, ölseler bile cenazelerine gitmesini istemiyor. MAÇOLAR MAÇOSU İSTEKLER Zaten ilk maddede ben şok, ben dumur! Yahu, geçmiş hayatındaki insanlar öcü mü? Bu kadar mı tehdit, bu kadar mı korkuyorsun kadının geçmişinden? Birinin cenazesine gitmeme şartı koymak, nasıl yerlerde sürünen maçolar maçosu bir istektir! Otur sıfır!