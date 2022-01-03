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Haberler Galeri Yaşasaydı 79 yaşında olacaktı! Hepimiz onu Barış Manço olarak tanıdık ama hakkındaki gerçek şaşırttı!
Giriş Tarihi: 03.01.2022 13:21 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 13:58

Yaşasaydı 79 yaşında olacaktı! Hepimiz onu Barış Manço olarak tanıdık ama hakkındaki gerçek şaşırttı!

Barış Manço unutulmaz şarkıları ile 79. doğum gününde saygı ve özlemle anıldı. 2 Ocak 1943 doğum lu olan Barış Manço şarkılarının yanında, filmleri ve 7'den 77'ye televizyon programıyla 'Barış abi' olarak uzun yıllar gönüllerde taht kurmuştur. Günümüzde hala söylediği çocuk şarkıları ile de büyük-küçük herkesin dinlediği merhum sanatçı Barış Manço hayatı da sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Daha önce Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço bir söyleşi sırasında babasının asıl isminin ne olduğunu açıklamış ve hayatından kesitler, hatıralar aktarmıştı. Doğukan Manço, babasının dört isminin olduğunu söyleyince herkes oldukça şaşırmıştı. Beş dili ana dili gibi konuşan ve başka dilleri de bilen babası Barış Manço'nun, "En güzel dil hangisidir?" sorusuna verdiği , "En güzel dil tatlı dil" cevabının sanatçının yaşam felsefesini özetleyen iki kelime olduğunu ifade eden Doğukan Manço, her fırsatta ona olan özlemlerini dile getiriyor. İşte hepimizin Barış Manço olarak tanıdığı sanatçının hayatının şaşırtıcı gerçekleri...

Yaşasaydı 79 yaşında olacaktı! Hepimiz onu Barış Manço olarak tanıdık ama hakkındaki gerçek şaşırttı!

Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden, besteci, söz yazarı, TV programcısı ve Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü Barış Manço doğum gününde unutulmadı.

Yaşasaydı 79 yaşında olacaktı! Hepimiz onu Barış Manço olarak tanıdık ama hakkındaki gerçek şaşırttı!

Barış Manço, İsmail Hakkı Manço ile Türk müziği sanatçılarından Rikkat Uyanık çiftinin çocukları olarak 2 Ocak 1943'te, Zeynep Kamil Hastanesinde dünyaya geldi.

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Yaşasaydı 79 yaşında olacaktı! Hepimiz onu Barış Manço olarak tanıdık ama hakkındaki gerçek şaşırttı!

Barış Manço unutulmaz şarkıları ile 79. doğum gününde saygı ve özlemle anıldı. Barış Manço şarkılarının yanında, filmleri ve 7'den 77'ye televizyon programıyla 'Barış abi' olarak uzun yıllar gönüllerde taht kurmuştur.

Yaşasaydı 79 yaşında olacaktı! Hepimiz onu Barış Manço olarak tanıdık ama hakkındaki gerçek şaşırttı!

Günümüzde hala söylediği çocuk şarkıları ile de büyük-küçük herkesin dinlediği merhum sanatçı Barış Manço hayatı da sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Yaşasaydı 79 yaşında olacaktı! Hepimiz onu Barış Manço olarak tanıdık ama hakkındaki gerçek şaşırttı!

Daha önce Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço bir söyleşi sırasında babasının asıl isminin ne olduğunu açıklamış ve hayatından kesitler, hatıralar aktarmıştı. Doğukan Manço, babasının dört isminin olduğunu söyleyince herkes oldukça şaşırmıştı.

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