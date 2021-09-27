Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan da o modaya uydu! Karavan tatili için kesenin ağzını açtı!
Giriş Tarihi: 27.09.2021 15:39 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 15:41

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan da o modaya uydu! Karavan tatili için kesenin ağzını açtı!

İzzet Özilhan ile Temmuz 2011'de nikah masasına oturan Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı. Evliliğinden Emine ve Ela adında iki kızı olan Yasemin Özilhan, günlerini çocukları ve eşiyle geçiriyor. Hayranlarıyla iletişimini sosyal medya üzerinden sürdüren sosyetik çift Yasemin-İzzet Özilhan, son yılların yükselen trendi olan karavan modasına kayıtsız kalamadı. Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan, karavan tatili için kesenin ağzını açtı. İşte Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın karavan tatilinin bedeli…

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan da o modaya uydu! Karavan tatili için kesenin ağzını açtı!

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan 300 bin TL'lik karavanlarıyla tatile çıktılar.

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan da o modaya uydu! Karavan tatili için kesenin ağzını açtı!

Cemiyetin ünlü çifti Yasemin-İzzet Özilhan, son yılların yükselen trendi olan karavan modasına kayıtsız kalamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan da o modaya uydu! Karavan tatili için kesenin ağzını açtı!

Hürriyet'in haberine göre; Çift, temmuz ayında Crawler marka karavan satın aldı. Yasemin-İzzet Özilhan 300 bin lira ödedikleri Batu 535 model karavanları ile ilk seyahatlerine çıktı.

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan da o modaya uydu! Karavan tatili için kesenin ağzını açtı!

Hiçbir detayın unutulmadığı lüks karavanları ile kendilerine sakin bir rota çizen ikiliden Yasemin Özilhan, doğa tatilinin fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan da o modaya uydu! Karavan tatili için kesenin ağzını açtı!

Ev konforunu tatile taşıyan Yasemin Özilhan, mutfağa girip pizza yaptı.

SON DAKİKA