Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan da o modaya uydu! Karavan tatili için kesenin ağzını açtı!

İzzet Özilhan ile Temmuz 2011'de nikah masasına oturan Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı. Evliliğinden Emine ve Ela adında iki kızı olan Yasemin Özilhan, günlerini çocukları ve eşiyle geçiriyor. Hayranlarıyla iletişimini sosyal medya üzerinden sürdüren sosyetik çift Yasemin-İzzet Özilhan, son yılların yükselen trendi olan karavan modasına kayıtsız kalamadı. Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan, karavan tatili için kesenin ağzını açtı. İşte Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın karavan tatilinin bedeli…