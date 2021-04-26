Yasemin Özilhan sezonu açtı! Tatil pozlarıyla Instagram'ı yakıp geçen Yasemin Özilhan'a takipçilerinden beğeni yağdı...

İzzet Özilhan ile Temmuz 2011'de nikah masasına oturan Yasemin Özilhan, evlendikten sonra ekran macerasına nokta koydu. Mutlu evliliğinden Emine ve Ela adında iki kızı olan Yasemin Özilhan, şimdilerde günlerini eşi ve çocuklarıyla geçiriyor. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan sosyetik güzel, geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu açtı. Instagram hesabından takipçilerine adeta mini defile yapan Özilhan, paylaşımlarıyla ses getirdi. Giyim stiliyle adından sık sık söz ettiren Yasemin Özilhan'ın, tatil kombinleri de çok beğenildi. İşte Yasemin Özilhan'ın sosyal medyayı sallayan o kareleri...