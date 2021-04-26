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Haberler Galeri Yasemin Özilhan sezonu açtı! Tatil pozlarıyla Instagram'ı yakıp geçen Yasemin Özilhan'a takipçilerinden beğeni yağdı...
Giriş Tarihi: 26.04.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 09:53

sezonu açtı! Tatil pozlarıyla 'ı yakıp geçen 'a takipçilerinden beğeni yağdı...

ile Temmuz 2011'de nikah masasına oturan , evlendikten sonra ekran macerasına nokta koydu. Mutlu evliliğinden Emine ve Ela adında iki kızı olan , şimdilerde günlerini eşi ve çocuklarıyla geçiriyor. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan sosyetik güzel, geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu açtı. hesabından takipçilerine adeta mini defile yapan Özilhan, paylaşımlarıyla ses getirdi. Giyim stiliyle adından sık sık söz ettiren Yasemin Özilhan'ın, de çok beğenildi. İşte Yasemin Özilhan'ın sosyal medyayı sallayan o kareleri...

Yasemin Özilhan sezonu açtı! Tatil pozlarıyla Instagram'ı yakıp geçen Yasemin Özilhan'a takipçilerinden beğeni yağdı...

ile Temmuz 2011'de nikah masasına oturan , evlendikten sonra ekran macerasına nokta koydu.

Yasemin Özilhan sezonu açtı! Tatil pozlarıyla Instagram'ı yakıp geçen Yasemin Özilhan'a takipçilerinden beğeni yağdı...

Mutlu evliliğinden Emine ve Ela adında iki kızı olan , şimdilerde günlerini eşi ve çocuklarıyla geçiriyor.

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Yasemin Özilhan sezonu açtı! Tatil pozlarıyla Instagram'ı yakıp geçen Yasemin Özilhan'a takipçilerinden beğeni yağdı...

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan sosyetik güzel, geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu açtı.

Yasemin Özilhan sezonu açtı! Tatil pozlarıyla Instagram'ı yakıp geçen Yasemin Özilhan'a takipçilerinden beğeni yağdı...

'da 1.4 milyon takipçisi bulunan Özilhan, tatil fotoğraflarını takipçileriyle de paylaştı.

Yasemin Özilhan sezonu açtı! Tatil pozlarıyla Instagram'ı yakıp geçen Yasemin Özilhan'a takipçilerinden beğeni yağdı...

Giyim stiliyle sık sık adından söz ettiren Özilhan'ın de beğeni topladı.

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