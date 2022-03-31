Giriş Tarihi: 31.03.2022 14:25 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 14:26

Yasemin Özilhan sosyal medyada gündem oldu! Sosyetik güzel Kaz Dağları'nda stres atıyor!

Bir döneme damga vuran "Doktorlar" dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Şimdilerde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yasemin Özilhan son olarak, takipçilerine 45 bin TL değerinde bakım kremini önerince sosyal medyada tepki çekmişti. Yasemin Özilhan krem paylaşımıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, stres atmak için tatile çıktı.