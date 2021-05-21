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Haberler Galeri Yasemin Özilhan'a Kerem Bürsin-Hande Erçel sorusu! Yasemin Özilhan ile Serenay Sarıkaya'nın arası mı bozuldu?
Giriş Tarihi: 21.05.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 09:54

'a - sorusu! Yasemin Özilhan ile 'nın arası mı bozuldu?

İlişkileriyle bir döneme damga vuran ile , 3,5 yıllık birlikteliklerini 2019 yılında noktalamıştı. İlişki çok uzun süre önce bitse de, ikilinin ortak çevresi arasında sıkıntı olmaya devam ediyor. Şimdilerde ile yeni bir aşka yelken açan Kerem Bürsin, sosyetik güzel ile çok yakın arkadaş. Geçen günlerde sosyal medyada Hande Erçel ile takipleşmeye başlayan Yasemin Özilhan'ın, Kerem Bürsin ile ilişkisi boyunca çok yakın olduğu Serenay Sarıkaya'yla arasına mesafe koyduğu iddia edildi. Göcek tatili dönüşü Bebek'te görüntülenen Özilhan'a konuyla ilgili iddialar soruldu. İşte yanıtı...

Yasemin Özilhan'a Kerem Bürsin-Hande Erçel sorusu! Yasemin Özilhan ile Serenay Sarıkaya'nın arası mı bozuldu?

, geçtiğimiz günlerde eşi İzzet Özilhan ve çocuklarıyla yaz sezonunu açmıştı. Özilhan ailesi, Göcek'te tekne tatiline devam ederken objektiflere takılmıştı.

Yasemin Özilhan'a Kerem Bürsin-Hande Erçel sorusu! Yasemin Özilhan ile Serenay Sarıkaya'nın arası mı bozuldu?

Ünlü çifte, İzzet Özilhan'ın annesi Emine ve babası Tuncay Özilhan eşlik etmişti, teknede hep beraber oturan Özilhan ailesi ve çocukları günü sohbet ederek geçirmişti.

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Yasemin Özilhan'a Kerem Bürsin-Hande Erçel sorusu! Yasemin Özilhan ile Serenay Sarıkaya'nın arası mı bozuldu?

, tatilden döner dönmez soluğu Bebek'te aldı. Sosyetik güzel, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Toplantım var, çıkışta konuşalım" diyerek izin istedi.

Yasemin Özilhan'a Kerem Bürsin-Hande Erçel sorusu! Yasemin Özilhan ile Serenay Sarıkaya'nın arası mı bozuldu?

Toplantı çıkışında ise "Setleri özlediniz mi?" sorusuna Özilhan, "Anlamlı bir şey olursa belki ama şu an için öyle bir şey yok. Şu anki tempom ailem" yanıtını verdi.

Yasemin Özilhan'a Kerem Bürsin-Hande Erçel sorusu! Yasemin Özilhan ile Serenay Sarıkaya'nın arası mı bozuldu?

"O KONULARI KONUŞMAYAYIM BEN"

Muhabirlerin, " yakın arkadaşınız. 'i takibe aldınız mı? Tanıştınız mı?" sorusu üzerine Özilhan, "O konuları konuşmayayım ben" açıklamasını yaptı.

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