Yasemin Özilhan'a Kerem Bürsin-Hande Erçel sorusu! Yasemin Özilhan ile Serenay Sarıkaya'nın arası mı bozuldu?

İlişkileriyle bir döneme damga vuran Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, 3,5 yıllık birlikteliklerini 2019 yılında noktalamıştı. İlişki çok uzun süre önce bitse de, ikilinin ortak çevresi arasında sıkıntı olmaya devam ediyor. Şimdilerde Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açan Kerem Bürsin, sosyetik güzel Yasemin Özilhan ile çok yakın arkadaş. Geçen günlerde sosyal medyada Hande Erçel ile takipleşmeye başlayan Yasemin Özilhan'ın, Kerem Bürsin ile ilişkisi boyunca çok yakın olduğu Serenay Sarıkaya'yla arasına mesafe koyduğu iddia edildi. Göcek tatili dönüşü Bebek'te görüntülenen Özilhan'a konuyla ilgili iddialar soruldu. İşte yanıtı...