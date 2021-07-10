Yasemin Özilhan'dan şaşırtan itiraf: Aldığım çantanın fiyatını kasada öğrendim, utandım!

İş insanı İzzet Özilhan ile Temmuz 2011'de nikah masasına oturan Yasemin Özilhan, evlendikten sonra ekran macerasına nokta koydu. Mutlu evliliğinden Emine ve Ela adında iki kızı olan Yasemin Özilhan, şimdilerde günlerini eşi ve çocuklarıyla geçiriyor. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan sosyetik güzel, tarzı ve fit halleriyle sık sık dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyetik Yasemin Özilhan, son olarak Mert Vidinli'nin YouTube kanalına konuk oldu. Şu sıralar ailesi ile birlikte tatil yapan Özilhan, hakkında merak edilenleri anlattı...