Giriş Tarihi: 19.02.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 11:57

Yasemin Sakallıoğlu: Böyle bir acıdan sonraki normalim nasıl olur

Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen şiddetli depremler Türkiye'nin 10 ilinde büük yıkıma yol açtı. Arama-kurtarma çalışmalarının tam gaz devam ettiği bölgeler için ünlü isimler de seferber oldu. AFAD ile koordineli olarak bölgeye yardım TIR'ı gönderen ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, aldığı acı haberle ise yıkıldı. Sakallıoğlu'nun eşi Burak Yırtar'ın depremde enkaz altında kalan amcası ve yengesi hayatını kaybetti. Deprem yaralarının sarıldığı ve normalleşme sürecine girildiği şu günlerde Sakallıoğlu, duygulandıran bir paylaşımda bulundu.