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Haberler Galeri Yasemin Sakallıoğlu: Böyle bir acıdan sonraki normalim nasıl olur
Giriş Tarihi: 19.02.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 11:57

Yasemin Sakallıoğlu: Böyle bir acıdan sonraki normalim nasıl olur

Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen şiddetli depremler Türkiye'nin 10 ilinde büük yıkıma yol açtı. Arama-kurtarma çalışmalarının tam gaz devam ettiği bölgeler için ünlü isimler de seferber oldu. AFAD ile koordineli olarak bölgeye yardım TIR'ı gönderen ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, aldığı acı haberle ise yıkıldı. Sakallıoğlu'nun eşi Burak Yırtar'ın depremde enkaz altında kalan amcası ve yengesi hayatını kaybetti. Deprem yaralarının sarıldığı ve normalleşme sürecine girildiği şu günlerde Sakallıoğlu, duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Yasemin Sakallıoğlu: Böyle bir acıdan sonraki normalim nasıl olur

6 Şubat günü, saat 04:17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik bir deprem meydana geldi. 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından Kahramanmaraş'ta 7.6'lık sarsıcı bir deprem daha yaşandı. Tüm Türkiye depremzedeler için seferber oldu. Sanat dünyası da sahadan ve sosyal medyadan destek sağladı.

Yasemin Sakallıoğlu: Böyle bir acıdan sonraki normalim nasıl olur

Aralarında Demet Özdemir, Murat Boz, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ali Biçim ve Yasemin Sakallıoğlu'nun da bulunduğu ünlü isimler, afet bölgesine AFAD ile koordineli şekilde yardım TIR'ı gönderdi.

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Yasemin Sakallıoğlu: Böyle bir acıdan sonraki normalim nasıl olur

Depremzedeler için canla başla çalışan Yasemin Sakallıoğlu, acı bir haber paylaşmıştı.

Yasemin Sakallıoğlu: Böyle bir acıdan sonraki normalim nasıl olur

"MAALESEF KAYBETTİK"

Yasemin Sakallıoğlu, eşi Burak Yırtar'ın amcası ve yengesini kaybettiğini sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

Yasemin Sakallıoğlu: Böyle bir acıdan sonraki normalim nasıl olur

"Biz eşimin amcasını ve yengesini maalesef kaybettik. Umarım herkes mucizeler yaşar ve sevdiklerine kavuşur. Tek duam budur..."

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