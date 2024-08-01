Yasemin Şefkatli de o modaya uydu! İdo Tatlıses’ten eşine tam destek!

Giriş Tarihi: 01.08.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
09:49
Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, Çeşme'de doyasıya tatil yapıyor. İkiz bebekleriyle birlikte sık sık paylaşımlar yapan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden. Mutlu aile paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Yasemin Şefkatli de o modaya uydu. Şefkatli, son günlerde trend olan buz banyosunu deneyimledi. İdo Tatlıses'te eşini biran bile yalnız bırakmadı. Eşine destek oldu. İşte o anlar…