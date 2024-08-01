Yasemin Şefkatli de o modaya uydu! İdo Tatlıses’ten eşine tam destek!

Yasemin Şefkatli de son günlerin gözdesi buz banyosunu deneyimledi. Birçok ünlünün denediği buz banyosunu bu kez de Yasemin Şefkatli denedi. İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli'nin buz banyosu yaptığı anlar eşine destek oldu.