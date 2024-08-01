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Haberler Galeri Yasemin Şefkatli de o modaya uydu! İdo Tatlıses’ten eşine tam destek!
Giriş Tarihi: 01.08.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 09:49

Yasemin Şefkatli de o modaya uydu! İdo Tatlıses’ten eşine tam destek!

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, Çeşme'de doyasıya tatil yapıyor. İkiz bebekleriyle birlikte sık sık paylaşımlar yapan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden. Mutlu aile paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Yasemin Şefkatli de o modaya uydu. Şefkatli, son günlerde trend olan buz banyosunu deneyimledi. İdo Tatlıses'te eşini biran bile yalnız bırakmadı. Eşine destek oldu. İşte o anlar…

Yasemin Şefkatli de o modaya uydu! İdo Tatlıses’ten eşine tam destek!

Yasemin Şefkatli de son günlerin gözdesi buz banyosunu deneyimledi. Birçok ünlünün denediği buz banyosunu bu kez de Yasemin Şefkatli denedi. İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli'nin buz banyosu yaptığı anlar eşine destek oldu.

Yasemin Şefkatli de o modaya uydu! İdo Tatlıses’ten eşine tam destek!

Son olarak sosyal medya hesabından buz banyosu yaptığı görüntüleri paylaşan Yasemin Şefkatli'nin akıma ayak uydurdu.

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Yasemin Şefkatli de o modaya uydu! İdo Tatlıses’ten eşine tam destek!

Siyah bikinisiyle suya giren Yasemin Şefkatli'ye eşi İdo Tatlıses'ten tam destek geldi.

Yasemin Şefkatli de o modaya uydu! İdo Tatlıses’ten eşine tam destek!

Yasemin Tatlıses buz banyosu yaptı, İdo eşinin yanından biran bile ayrılmadı.

Yasemin Şefkatli de o modaya uydu! İdo Tatlıses’ten eşine tam destek!

Çiçeği burnunda anne-baba Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in ikizlerinin de artık hayran kitlesi var. Öyle ki gelecek kareleri iple çekiyorlar...

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