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Haberler Galeri Yasemin Şefkatli oğullarıyla poz verdi! İdo Tatlıses: Seninle her anım daha da derinleşiyor!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 20:50 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 20:50

Yasemin Şefkatli oğullarıyla poz verdi! İdo Tatlıses: Seninle her anım daha da derinleşiyor!

9 torun sahibi İbrahim Tatlıses'in 10 ve 11. torunları da dünyaya geldi! Haberi alan dede İbrahim Tatlıses soluğu hastanede aldı. Ünlü çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ikiz bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Keyifli bir hamilelik dönemi geçiren Yasemin Şefkatli'nin ikizleri de sağlıkla dünyaya geldi. Oğullarına babalarının ismini veren çiftten İdo Tatlıses, ilk paylaşımı da yapmıştı. Bugün de Yasemin Şefkatli, oğullarıyla buluştu. İdo Tatlıses ise eşinin doğum gününe denk gelen doğumla ilgili oldukça duygusal bir paylaşım yaptı. İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin o duygusal anları!

Yasemin Şefkatli oğullarıyla poz verdi! İdo Tatlıses: Seninle her anım daha da derinleşiyor!

Ünlü çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ikiz bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yasemin Şefkatli oğullarıyla poz verdi! İdo Tatlıses: Seninle her anım daha da derinleşiyor!

Oğullarına babalarının ismini veren çiftten İdo Tatlıses, ilk paylaşımı da dün yapmıştı.

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Yasemin Şefkatli oğullarıyla poz verdi! İdo Tatlıses: Seninle her anım daha da derinleşiyor!

OĞULLARININ YÜZÜNÜ GÖSTERMEKTEN KAÇINDI

Sosyal medyada paylaşım yapan İdo Tatlıses, oğullarının yüzünü göstermekten kaçınırken paylaşımlarına nazar boncuğu da eklemeyi ihmal etmedi.

Yasemin Şefkatli oğullarıyla poz verdi! İdo Tatlıses: Seninle her anım daha da derinleşiyor!

DUYGUSAL NOT!

Bugün ise İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli'nin fotoğrafını paylaşarak altına oldukça duygusal bir not ekledi.

Yasemin Şefkatli oğullarıyla poz verdi! İdo Tatlıses: Seninle her anım daha da derinleşiyor!

"DOĞUM GÜNÜNÜ DAHA DA ÖZEL HALE GETİRDİN"

İdo Tatlıses, eşinin doğum gününe özel yaptığı paylaşımda, "Canım eşim, iki gün önce gelen ikizlerimizle birlikte, senin doğum gününü daha da özel hale getirdin. Kalbimde hissettiğim sevgiyi kelimelere dökmek zor, ama seninle geçen her anımda daha da derinleşiyor. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"BENİM NEFESİMSİNİZ"

İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna ise fotoğrafın altına, "Siz benim nefesimsiniz" yorumunu ekledi.

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