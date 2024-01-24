Giriş Tarihi: 24.01.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
20:50
Yasemin Şefkatli oğullarıyla poz verdi! İdo Tatlıses: Seninle her anım daha da derinleşiyor!
9 torun sahibi İbrahim Tatlıses'in 10 ve 11. torunları da dünyaya geldi! Haberi alan dede İbrahim Tatlıses soluğu hastanede aldı. Ünlü çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ikiz bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Keyifli bir hamilelik dönemi geçiren Yasemin Şefkatli'nin ikizleri de sağlıkla dünyaya geldi. Oğullarına babalarının ismini veren çiftten İdo Tatlıses, ilk paylaşımı da yapmıştı. Bugün de Yasemin Şefkatli, oğullarıyla buluştu. İdo Tatlıses ise eşinin doğum gününe denk gelen doğumla ilgili oldukça duygusal bir paylaşım yaptı. İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin o duygusal anları!