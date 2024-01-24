Yasemin Şefkatli oğullarıyla poz verdi! İdo Tatlıses: Seninle her anım daha da derinleşiyor!

"DOĞUM GÜNÜNÜ DAHA DA ÖZEL HALE GETİRDİN"

İdo Tatlıses, eşinin doğum gününe özel yaptığı paylaşımda, "Canım eşim, iki gün önce gelen ikizlerimizle birlikte, senin doğum gününü daha da özel hale getirdin. Kalbimde hissettiğim sevgiyi kelimelere dökmek zor, ama seninle geçen her anımda daha da derinleşiyor. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"BENİM NEFESİMSİNİZ"

İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna ise fotoğrafın altına, "Siz benim nefesimsiniz" yorumunu ekledi.