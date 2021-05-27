Yasmin Erbil pembe minisi ile poz verdi sosyal medya yıkıldı! Yasmin Erbil'in iddialı pozuna babası Mehmet Ali Erbil'den beğeni...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, bir kez daha sosyal medyayı yıktı geçti. Instagram'da 250 bini aşkın takipçisi bulunan Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Yasmin Erbil, yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine oturmayı başarıyor. Babası Mehmet Ali Erbil'in sansürlerini de umursamayan ünlü güzel, son yaptığı minili pozu ile ünlü şovmenden de beğeni aldı. Pembe mini elbisesi ile poz veren Yasmin Erbil'e takipçilerinden binlerce beğeni yağdı... İşte Yasmin Erbil'in pembe minisi ile bahçe pozları...