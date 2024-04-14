Giriş Tarihi: 14.04.2024 07:24
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
07:29
Yaz sezonu uçuk fiyatlarla açıldı!
Havaların ısınması, Ramazan Bayramı ve dokuz günlük tatil ile resmen yaz sezonunu açtık diyebiliriz. Malum sezon açılışlarında her sene ilk gündem maddesi hep yiyecek-içecek fiyatları oluyor. Ve her sene "Yok artık" dedirten, şaşırtıcı derecede yüksek fiyatlar hep gazetelere ve magazin haberlerine konu oluyor. Bu sene de bu durum değişmedi. Bu dokuz günlük süreçte de hepimizin bildiği belli rotalarda gezen bazı arkadaşlarımdan duyduğum yiyecek-içecek fiyatları gerçekten de hepimizi şoke edecek kadar yüksekti.