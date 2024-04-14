Yaz sezonu uçuk fiyatlarla açıldı!

ERİŞTE 880 LİRA

Ayvalık Cunda'dayız... Çok da özel olmayan, milli fast-food'umuz tavuk-pilavcıya gittiniz... Elde tabakta tavukpilav yerseniz 250 lira, oturup sandalyede yerseniz 400 lira ödemek durumundasınız. Bir diğer olmazsa olmaz rota Çeşme... Birçok ürün pahalılık ile öne çıkıyor ama çılgınlığı anlatmak için en düz ve başlangıç bir ürünü size söylemek istiyorum. Erişte türü makarna, oldukça basit bir tabak 880 lira...