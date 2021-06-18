Giriş Tarihi: 18.06.2021 13:00Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 13:08
Yaza paylaşımlarıyla damga vuruyor! Demet Özdemir bikinili pozu ile yine çok iddialı...
Bu yıla ilişkileriyle damga vuran oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, yaz sezonunu uzun süre önce açtı. Geçtiğimiz haftalarda Fethiye koylarını gezen, ardından da Kaş'ta bir villa kiralayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da bir otelde görüntülenmişti. İkilinin suyun içinde kahkahaları ile kendilerinden geçtikleri anlar dikkat çekmişti. Tatil pozlarına doymayan güzel oyuncu Demet Özdemir'den yeni kareler gelmeye devam ediyor. Bikinili fotoğrafı ile yakın tbt yapan Demet Özdemir güzelliğiyle göz kamaştırdı. Özellikle paylaşımlarında makyajsız olmasına övgüler yağan Demet Özdemir hayranlarından tam not aldı.