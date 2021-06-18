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Haberler Galeri Yaza paylaşımlarıyla damga vuruyor! Demet Özdemir bikinili pozu ile yine çok iddialı...
Giriş Tarihi: 18.06.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 13:08

Yaza paylaşımlarıyla damga vuruyor! bikinili pozu ile yine çok iddialı...

Bu yıla ilişkileriyle damga vuran oyuncu ile şarkıcı , yaz sezonunu uzun süre önce açtı. Geçtiğimiz haftalarda koylarını gezen, ardından da 'ta bir villa kiralayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde 'da bir otelde görüntülenmişti. İkilinin suyun içinde kahkahaları ile kendilerinden geçtikleri anlar dikkat çekmişti. Tatil pozlarına doymayan güzel oyuncu Demet Özdemir'den yeni kareler gelmeye devam ediyor. Bikinili fotoğrafı ile yakın tbt yapan Demet Özdemir güzelliğiyle göz kamaştırdı. Özellikle paylaşımlarında makyajsız olmasına övgüler yağan Demet Özdemir hayranlarından tam not aldı.

Yaza paylaşımlarıyla damga vuruyor! Demet Özdemir bikinili pozu ile yine çok iddialı...

Bu yıla ilişkileriyle damga vuran oyuncu ile şarkıcı , yaz sezonunu uzun süre önce açtı.

Yaza paylaşımlarıyla damga vuruyor! Demet Özdemir bikinili pozu ile yine çok iddialı...

Geçtiğimiz haftalarda koylarını gezen, ardından da 'ta bir villa kiralayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde 'da bir otelde görüntülenmişti.

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Yaza paylaşımlarıyla damga vuruyor! Demet Özdemir bikinili pozu ile yine çok iddialı...

İkilinin suyun içinde kahkahaları ile kendilerinden geçtikleri anlar dikkat çekmişti.

Yaza paylaşımlarıyla damga vuruyor! Demet Özdemir bikinili pozu ile yine çok iddialı...

Tatil pozlarına doymayan güzel oyuncu 'den yeni kareler gelmeye devam ediyor.

Yaza paylaşımlarıyla damga vuruyor! Demet Özdemir bikinili pozu ile yine çok iddialı...

Bikinili fotoğrafı ile yakın tbt yapan güzelliğiyle göz kamaştırdı.

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