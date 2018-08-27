Yeliz Şar ve Tolga Güleç yine ayrıldı

BÖYLE DERT YANDI

Bodrum'da kalan Yeliz Şar yakınlarına şöyle dert yandı: "İşime, kıyafetlerime, arkadaşlarıma, her şeyime karışıyordu. Kıskançlığı beni yedi bitirdi. Artık tükendim. Bu kez dönüşü yok." Çift birbirlerini sosyal medya hesaplarından da sildi. Kaynak: Vatan