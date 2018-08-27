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ve yine ayrıldı

Yeliz Şar ile Tolga Güleç'in mutlu başlayan tatilleri ayrılıkla son buldu.

Giriş Tarihi: 27.08.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 27.08.2018 11:56
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ve yine ayrıldı
Yeliz Şar ve Tolga Güleç yine ayrıldı

Oyuncu ile meslektaşı ,Ağustos 2013'te evlenmişti. Çiftin 5 yıllık evliliği 8 ay önce tek celsede bitmişti.

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ve yine ayrıldı
Yeliz Şar ve Tolga Güleç yine ayrıldı

'in aşırı kıskanç olduğu, bu yüzden sık sık kavga ettikleri iddia edilmişti. ile Tolga Güleç boşandıktan hemen sonra "Aşkımız bitmedi" diyerek yeniden aynı evi paylaşmaya başladı.

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ve yine ayrıldı
Yeliz Şar ve Tolga Güleç yine ayrıldı

Ancak sorun daha da büyüdü. Çift Bodrum'daki 'Hazine'adlı kulüpte herkesin içinde kıskançlık kavgasına tutuştu. , İstanbul'a dönüp evden ayrıldı.

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ve yine ayrıldı
Yeliz Şar ve Tolga Güleç yine ayrıldı

BÖYLE DERT YANDI

Bodrum'da kalan yakınlarına şöyle dert yandı: "İşime, kıyafetlerime, arkadaşlarıma, her şeyime karışıyordu. Kıskançlığı beni yedi bitirdi. Artık tükendim. Bu kez dönüşü yok." Çift birbirlerini sosyal medya hesaplarından da sildi. Kaynak: Vatan

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ve yine ayrıldı
Yeliz Şar ve Tolga Güleç yine ayrıldı
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ve yine ayr��ldı
Yeliz Şar ve Tolga Güleç yine ayrıldı
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ve yine ayrıldı
Yeliz Şar ve Tolga Güleç yine ayrıldı
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