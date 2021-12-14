Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:35Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 11:36
Yeliz Yeşilmen doğum gününü kutlamak için hamam kapattı! Davullu dansözlü eğlence sosyal medyaya damga vurdu!
Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, 43 yaşına basmasına günler kala bir doğum günü partisi düzenledi. Doğum gününü bir otelin hamamını kapatarak kutlayan Yeşilmen; geleneksel Hint kıyafeti giydi, gösterişli takılar taktı ve dansözlerle göbek taşı üstünde dans etti. Üç farklı pasta da kesen Yeliz Yeşilmen, o anları sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.