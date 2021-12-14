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Haberler Galeri Yeliz Yeşilmen doğum gününü kutlamak için hamam kapattı! Davullu dansözlü eğlence sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:35 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 11:36

Yeliz Yeşilmen doğum gününü kutlamak için hamam kapattı! Davullu dansözlü eğlence sosyal medyaya damga vurdu!

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, 43 yaşına basmasına günler kala bir doğum günü partisi düzenledi. Doğum gününü bir otelin hamamını kapatarak kutlayan Yeşilmen; geleneksel Hint kıyafeti giydi, gösterişli takılar taktı ve dansözlerle göbek taşı üstünde dans etti. Üç farklı pasta da kesen Yeliz Yeşilmen, o anları sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.

Yeliz Yeşilmen doğum gününü kutlamak için hamam kapattı! Davullu dansözlü eğlence sosyal medyaya damga vurdu!

17 Aralık'ta 43 yaşına girecek olan Yeliz Yeşilmen doğum gününü erken kutladı.

Yeliz Yeşilmen doğum gününü kutlamak için hamam kapattı! Davullu dansözlü eğlence sosyal medyaya damga vurdu!

2010'da Ali Uğur Akbaş ile evlendikten sonra gösteri dünyasından elini eteğini çeken Yeşilmen sahne şovlarını aratmayan bir parti düzenledi.

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Yeliz Yeşilmen doğum gününü kutlamak için hamam kapattı! Davullu dansözlü eğlence sosyal medyaya damga vurdu!

Bir otelin hamamını kapattı ve davullu dansözlü eğlence organize etti. Kendisi de Hint kadınları gibi giyinip makyaj yaptı.

Yeliz Yeşilmen doğum gününü kutlamak için hamam kapattı! Davullu dansözlü eğlence sosyal medyaya damga vurdu!

Normalde bir kına gecesi olarak planlanan organizasyon, Yeliz Yeşilmen için doğum gününe dönüştürüldü.

Yeliz Yeşilmen doğum gününü kutlamak için hamam kapattı! Davullu dansözlü eğlence sosyal medyaya damga vurdu!

Beyaz kıyafetli dansçılarla Hint dansları yapan Yeliz Yeşilmen'in keyfi yerindeydi. Üç ayrı doğum günü pastasının mumlarını üfledi.

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