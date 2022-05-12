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Haberler Galeri Yeni aşk yaradı! Hande Erçel beyaz mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Kuğu gibi...
Giriş Tarihi: 12.05.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 16:03

Yeni aşk yaradı! Hande Erçel beyaz mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Kuğu gibi...

Ünlü oyuncu Hande Erçel son günlerde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinde beraber rol aldığı meslektaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşamıştı. Ancak ünlü çift geçtiğimiz aylarda birlikteliklerine son noktayı koydu. Erçel, eski aşkıyla yaptığı tüm paylaşımlarını tek kalemde sildi. Güzel oyuncu yine oyuncu bir isimle yeni bir aşka yalken açtı. Erçel, genç oyuncu Kaan Yıldırım ile görüntülenmişti. Instagram'da en çok takipçiye sahip Türk kadın oyuncu olan yıldız isim, Kaan Yıldırım ile ilişkisi olduğunu itiraf etmişti. Erçel, sosyal medya hesabından beyaz mini elbiseli pozlarını yayınladı. Yıldız oyuncu güzelliğiyle hayranlarını büyüledi. İşte Erçel'in akılları baştan alan paylaşımı...

Yeni aşk yaradı! Hande Erçel beyaz mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Kuğu gibi...

Sosyal medya hesabı Instagram'da en çok takipçiye sahip Türk kadın oyuncu olan Hande Erçel, her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Yeni aşk yaradı! Hande Erçel beyaz mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Kuğu gibi...

Güzel oyuncu Hande Erçel son günlerde özel hayatıyla da dillerden düşmüyor.

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Yeni aşk yaradı! Hande Erçel beyaz mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Kuğu gibi...

Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinde beraber rol aldığı meslektaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşamıştı.

Yeni aşk yaradı! Hande Erçel beyaz mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Kuğu gibi...

Ancak ünlü çift geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini noktaladı.

Yeni aşk yaradı! Hande Erçel beyaz mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Kuğu gibi...

Erçel, eski aşkı Kerem Bürsin ile paylaştığı tüm fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırdı.

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