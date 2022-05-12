Giriş Tarihi: 12.05.2022 15:40
Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
16:03
Yeni aşk yaradı! Hande Erçel beyaz mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Kuğu gibi...
Ünlü oyuncu Hande Erçel son günlerde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinde beraber rol aldığı meslektaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşamıştı. Ancak ünlü çift geçtiğimiz aylarda birlikteliklerine son noktayı koydu. Erçel, eski aşkıyla yaptığı tüm paylaşımlarını tek kalemde sildi. Güzel oyuncu yine oyuncu bir isimle yeni bir aşka yalken açtı. Erçel, genç oyuncu Kaan Yıldırım ile görüntülenmişti. Instagram'da en çok takipçiye sahip Türk kadın oyuncu olan yıldız isim, Kaan Yıldırım ile ilişkisi olduğunu itiraf etmişti. Erçel, sosyal medya hesabından beyaz mini elbiseli pozlarını yayınladı. Yıldız oyuncu güzelliğiyle hayranlarını büyüledi. İşte Erçel'in akılları baştan alan paylaşımı...