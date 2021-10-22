Yeni yaşını kutlayan Hadise'ye sevgilisi Mehmet Dinçerler'den aşk dolu paylaşım "Her zaman yanımda ol"

Sesi, güzelliği ve son dönemde yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise bugün 36 yaşına bastı. Doğum günü kutlamalarına dün başlayan Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mutluluğunu gözler önüne serdi. Oyuncu Kaan Yıldırım ile biten ilişkisi sonrası aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler'de bulan Hadise sevgilisi ile el ele fotoğrafları ile birlikteliğini ilan etmişti. Yeni yaşını kutlayan Hadise'ye sevgilisi Mehmet Dinçerler'den romantik kutlama geldi. Mehmet Dinçerler, Hadise ile aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak "Hep yanımda ol" dedi. İşte Hadise'nin doğum gününde Mehmet Dinçerler'in romantik kutlaması...