Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yeni yaşını kutlayan Hadise'ye sevgilisi Mehmet Dinçerler'den aşk dolu paylaşım "Her zaman yanımda ol"
Giriş Tarihi: 22.10.2021 08:16 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 08:23

Yeni yaşını kutlayan Hadise'ye sevgilisi Mehmet Dinçerler'den aşk dolu paylaşım "Her zaman yanımda ol"

Sesi, güzelliği ve son dönemde yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise bugün 36 yaşına bastı. Doğum günü kutlamalarına dün başlayan Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mutluluğunu gözler önüne serdi. Oyuncu Kaan Yıldırım ile biten ilişkisi sonrası aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler'de bulan Hadise sevgilisi ile el ele fotoğrafları ile birlikteliğini ilan etmişti. Yeni yaşını kutlayan Hadise'ye sevgilisi Mehmet Dinçerler'den romantik kutlama geldi. Mehmet Dinçerler, Hadise ile aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak "Hep yanımda ol" dedi. İşte Hadise'nin doğum gününde Mehmet Dinçerler'in romantik kutlaması...

Yeni yaşını kutlayan Hadise’ye sevgilisi Mehmet Dinçerler’den aşk dolu paylaşım Her zaman yanımda ol

Sesi, güzelliği ve son dönemde yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise bugün 36 yaşına bastı.

Yeni yaşını kutlayan Hadise’ye sevgilisi Mehmet Dinçerler’den aşk dolu paylaşım Her zaman yanımda ol

Doğum günü kutlamalarına dün başlayan Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mutluluğunu gözler önüne serdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeni yaşını kutlayan Hadise’ye sevgilisi Mehmet Dinçerler’den aşk dolu paylaşım Her zaman yanımda ol

Oyuncu Kaan Yıldırım ile biten ilişkisi sonrası aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler'de bulan Hadise sevgilisi ile el ele fotoğrafları ile birlikteliğini ilan etmişti.

Yeni yaşını kutlayan Hadise’ye sevgilisi Mehmet Dinçerler’den aşk dolu paylaşım Her zaman yanımda ol

Yeni yaşını kutlayan Hadise'ye sevgilisi Mehmet Dinçerler'den romantik kutlama geldi.

Yeni yaşını kutlayan Hadise’ye sevgilisi Mehmet Dinçerler’den aşk dolu paylaşım Her zaman yanımda ol

Mehmet Dinçerler, Hadise ile aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak "Hep yanımda ol" dedi.

SON DAKİKA