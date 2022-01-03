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Haberler Galeri Yeni yılda ikizleri kucağına alacak! 4 aylık hamile Seray Sever'den kırmızı elbisesi ile karnı burnunda pozlar....
Giriş Tarihi: 03.01.2022 07:57 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 07:58

Yeni yılda ikizleri kucağına alacak! 4 aylık hamile Seray Sever'den kırmızı elbisesi ile karnı burnunda pozlar....

Son olarak Doya Doya Moda programında sunuculuk yapan Seray Sever programın bitmesiyle inzivaya çekilmişti. Seray Sever'in sessizliğinin nedeni meğer hamile olmasıymış. Geçtiğimiz günlerde ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever'den hayranlarını sevindiren bir haber gelmişti. İkizleri olacağını duyuran 48 yaşındaki Seray Sever yeni yıla hamilelik pozları ile girdi. Üç yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, şimdilerde ikiz kızlarını kucağına almak için gün sayıyor. 2022'ye ailesi ile evde giren Seray Sever'in kırmızı elbisesi ile verdiği karnı burnunda pozları ilgi odağı oldu. İşte Seray Sever'in karnı burnunda hali...

Yeni yılda ikizleri kucağına alacak! 4 aylık hamile Seray Sever’den kırmızı elbisesi ile karnı burnunda pozlar....

Üç yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, şimdilerde ikiz kızlarını kucağına almak için gün sayıyor.

Yeni yılda ikizleri kucağına alacak! 4 aylık hamile Seray Sever’den kırmızı elbisesi ile karnı burnunda pozlar....

Son olarak Doya Doya Moda programında sunuculuk yapan Seray Sever programın bitmesiyle inzivaya çekilmişti. Seray Sever'in sessizliğinin nedeni meğer hamile olmasıymış.

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Yeni yılda ikizleri kucağına alacak! 4 aylık hamile Seray Sever’den kırmızı elbisesi ile karnı burnunda pozlar....

Her fırsatta gerçek aşkı bulduğunu dile getiren Seray Sever hamile olduğu haberi geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düştü..

Yeni yılda ikizleri kucağına alacak! 4 aylık hamile Seray Sever’den kırmızı elbisesi ile karnı burnunda pozlar....

İkiz bebek bekleyen Sever daha önce "Çok dua ediyorum. Şu an hayatta en çok istediğim şey, anne olmak" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni yılda ikizleri kucağına alacak! 4 aylık hamile Seray Sever’den kırmızı elbisesi ile karnı burnunda pozlar....

İkizleri olacağını duyuran 48 yaşındaki Seray Sever yeni yıla hamilelik pozları ile girdi.

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