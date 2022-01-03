Giriş Tarihi: 03.01.2022 07:57Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 07:58
Yeni yılda ikizleri kucağına alacak! 4 aylık hamile Seray Sever'den kırmızı elbisesi ile karnı burnunda pozlar....
Son olarak Doya Doya Moda programında sunuculuk yapan Seray Sever programın bitmesiyle inzivaya çekilmişti. Seray Sever'in sessizliğinin nedeni meğer hamile olmasıymış. Geçtiğimiz günlerde ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever'den hayranlarını sevindiren bir haber gelmişti. İkizleri olacağını duyuran 48 yaşındaki Seray Sever yeni yıla hamilelik pozları ile girdi. Üç yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, şimdilerde ikiz kızlarını kucağına almak için gün sayıyor. 2022'ye ailesi ile evde giren Seray Sever'in kırmızı elbisesi ile verdiği karnı burnunda pozları ilgi odağı oldu. İşte Seray Sever'in karnı burnunda hali...