Yeni yılın ilk saatlerine Hülya Avşar derin yırtmaçlı kırmızı elbisesi damga vurdu! 57 yaşındaki Hülya Avşar'ın bacak dekoltesi sosyal medyayı salladı...

Karantina günlerinde yaptığı spor paylaşımlarıyla çok konuşulan Hülya Avşar fit vücuduyla yine dikkatleri üzerine çekti. 57 yaşındaki Hülya Avşar'ın derin yırtmaçlı yılbaşı kıyafeti genç kızları kıskandırdı. Güzelliği ile dillere destan Hülya Avşar yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı yılbaşı paylaşımı ile yine göz kamaştırdı. İşte Hülya Avşar'ın derin yırtmaçlıkırmızı elbisesi...
Giriş Tarihi: 01.01.2021
11:34
Güncelleme Tarihi: 01.01.2021
11:35
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ