Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo vermişti! Emekleri boşa gitti

Giriş Tarihi: 20.05.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
15:32
Bülent Serttaş'ın son hali görenleri şaşırttı. Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, son olarak 'Neler Umdum Neler Buldum' adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Söz ve müziği Kübra Özdemir'e, düzenlemesinin Hakan Sunul'a ait şarkının klip yönetmenliğini ise Selvi Serttaş üstlenmişti. Eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, slov şarkısıyla da adından bir kez daha söz ettirdi. Ünlü sanatçıya yerli George Clooney yakıştırması yapılırken yaklaşık 18 kilo vermişti. Bülent Serttaş önceki gece sahne aldı. 18 kilo veren şarkıcı, geçirdiği hastalık nedeniyle kilolarını geri aldığını açıkladı.