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Haberler Galeri Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo vermişti! Emekleri boşa gitti
Giriş Tarihi: 20.05.2024 15:29 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 15:32

Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo vermişti! Emekleri boşa gitti

Bülent Serttaş'ın son hali görenleri şaşırttı. Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, son olarak 'Neler Umdum Neler Buldum' adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Söz ve müziği Kübra Özdemir'e, düzenlemesinin Hakan Sunul'a ait şarkının klip yönetmenliğini ise Selvi Serttaş üstlenmişti. Eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, slov şarkısıyla da adından bir kez daha söz ettirdi. Ünlü sanatçıya yerli George Clooney yakıştırması yapılırken yaklaşık 18 kilo vermişti. Bülent Serttaş önceki gece sahne aldı. 18 kilo veren şarkıcı, geçirdiği hastalık nedeniyle kilolarını geri aldığını açıkladı.

Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo vermişti! Emekleri boşa gitti

Yıllardır fazla kiloları ile sorun yaşayan Bülent Serttaş'ın yeni imajı ise sosyal medyada gündem oldu. Yaptığı açıklamalar ile sık sık magazin gündeminde yerini alan Bülent Serttaş, son olarak 'Neler Umdum Neler Buldum' adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu.

Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo vermişti! Emekleri boşa gitti

Eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, slov şarkısıyla da adından bir kez daha söz ettirdi.

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Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo vermişti! Emekleri boşa gitti

Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş, yeni tarzıyla da beğeni toplamıştı.

Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo vermişti! Emekleri boşa gitti

Ünlü sanatçıya yerli George Clooney yakıştırması yapılırken yaklaşık 18 kilo vermesi de sevenlerinin dikkatinden kaçmamıştı.

Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo vermişti! Emekleri boşa gitti

İşte Bülent Serttaş ve zayıflayarak bambaşka birine dönüşmüştü...

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