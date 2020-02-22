Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • 'Yerli Leonardo' olarak tanınan Arda Kural'ı hayranları tanımakta zorlandı! Bu hali bildiğiniz gibi değil!

'' olarak tanınan 'ı hayranları tanımakta zorlandı! Bu hali bildiğiniz gibi değil!

Bir döneme damga vuran oyuncu , geçirdiği rahatsızlıktan dolayı zor günler geçirmişti. Ünlü oyuncu Arda Kural setlere geri döndü. '' olarak tanınan Arda Kural'ın zor günleri geride kaldı. 'Eyvah Babam' dizisi ile ünlenen Arda Kural'dan güzel haber geldi. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Kural, setlere geri döndü. Arda Kural, '' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Haberi 'Tutunamayanlar' dizisinin senarist ve yönetmenlerinden Osman Nail Doğan sosyal medyadan duyurdu. Arda Kural'ın son halini gören hayranları başarılı oyuncunun bir hayli değiştiğini gördü. İşte merak edenler için Arda Kural ve diğer ünlü isimlerin değişimleri…

Giriş Tarihi: 22.02.2020 15:19 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 15:27
'Yerli Leonardo' olarak tanınan Arda Kural'ı hayranları tanımakta zorlandı! Bu hali bildiğiniz gibi değil!

2000'li yılların başında hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken , bir dönem sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirmişti. Yakın çevresinin ve sevenlerinin desteğiyle bu zorlu süreci atlatan Kural, yıllar sonra setlere geri döndü. 'ın kadrosuna katıldı. Transferi yönetmen Osman Nail Doğan Twitter hesabından "Hoş geldin Arda Kural :)" notuyla duyurdu. Kural, bundan böyle Salı akşamları yayınlanan Tutunamayanlar kadrosunda Doğu Demirkol, Zafer Algöz, Ece Ceşmioğlu ile birlikte yer alacak. Oyuncunun son hali ise görenleri şaşırttı. Bir dönem Di Caprio lakabıyla anılan Arda Kural'ı hayranları tanımakta zorlandı. İşte Arda Kural ve diğer ünlü isimlerin inanılmaz değişimleri…

'Yerli Leonardo' olarak tanınan Arda Kural'ı hayranları tanımakta zorlandı! Bu hali bildiğiniz gibi değil!

FAHRİYE EVCEN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
'Yerli Leonardo' olarak tanınan Arda Kural'ı hayranları tanımakta zorlandı! Bu hali bildiğiniz gibi değil!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
'Yerli Leonardo' olarak tanınan Arda Kural'ı hayranları tanımakta zorlandı! Bu hali bildiğiniz gibi değil!
'Yerli Leonardo' olarak tanınan Arda Kural'ı hayranları tanımakta zorlandı! Bu hali bildiğiniz gibi değil!
'Yerli Leonardo' olarak tanınan Arda Kural'ı hayranları tanımakta zorlandı! Bu hali bildiğiniz gibi değil!

EMINA JAHOVIC

'Yerli Leonardo' olarak tanınan Arda Kural'ı hayranları tanımakta zorlandı! Bu hali bildiğiniz gibi değil!
BİZE ULAŞIN