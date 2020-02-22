'Yerli Leonardo' olarak tanınan Arda Kural'ı hayranları tanımakta zorlandı! Bu hali bildiğiniz gibi değil!

Bir döneme damga vuran oyuncu Arda Kural, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı zor günler geçirmişti. Ünlü oyuncu Arda Kural setlere geri döndü. 'Yerli Leonardo' olarak tanınan Arda Kural'ın zor günleri geride kaldı. 'Eyvah Babam' dizisi ile ünlenen Arda Kural'dan güzel haber geldi. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Kural, setlere geri döndü. Arda Kural, 'Tutunamayanlar' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Haberi 'Tutunamayanlar' dizisinin senarist ve yönetmenlerinden Osman Nail Doğan sosyal medyadan duyurdu. Arda Kural'ın son halini gören hayranları başarılı oyuncunun bir hayli değiştiğini gördü. İşte merak edenler için Arda Kural ve diğer ünlü isimlerin değişimleri…