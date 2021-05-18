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Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kız kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer sevilen dizide oynuyormuş...
Giriş Tarihi: 17.05.2021 08:14 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 09:57

efsanesi 'in kız kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer sevilen dizide oynuyormuş...

'ın usta ismi 'in babası gibi kardeşi de oyuncuymuş... Efsane oyuncu son olarak dizisinde izlediğimiz . Birçok dizi ve filmden aşina olduğumuz usta oyunculardan olan İnci Şen'in Şener Şen'in kız kardeşi olduğunu ilk defa duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Şener Şen'in kız kardeşi İnci Şen ve sizin için derlediğimiz, duyunca çok şaşıracağınız ...

Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kız kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer sevilen dizide oynuyormuş...

'ın usta ismi 'in babası gibi kardeşi de oyuncuymuş... Efsane oyuncu son olarak dizisinde izlediğimiz . Birçok dizi ve filmden aşina olduğumuz usta oyunculardan olan İnci Şen'in Şener Şen'in kız kardeşi olduğunu ilk defa duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Şener Şen'in kız kardeşi İnci Şen ve sizin için derlediğimiz, duyunca çok şaşıracağınız ...

Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kız kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer sevilen dizide oynuyormuş...

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Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kız kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer sevilen dizide oynuyormuş...

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Genç oyuncu Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor.

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