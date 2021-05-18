Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kız kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer sevilen dizide oynuyormuş...

Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in babası gibi kardeşi de oyuncuymuş... Efsane oyuncu Şener Şen'in kız kardeşi son olarak Hercai dizisinde izlediğimiz İnci Şen. Birçok dizi ve filmden aşina olduğumuz usta oyunculardan olan İnci Şen'in Şener Şen'in kız kardeşi olduğunu ilk defa duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Şener Şen'in kız kardeşi İnci Şen ve sizin için derlediğimiz, duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...