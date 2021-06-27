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Haberler Galeri Yeşilçam sorusuna verdiği cevap, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırttı!
Giriş Tarihi: 27.06.2021 01:04 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 01:07

Yeşilçam sorusuna verdiği cevap, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırttı!

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', her hafta cumartesi günü izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, bu hafta yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Yayınlanan bu bölümde Yeşilçam sorusu da dikkat çeken sorulardan oldu. Yarışmaya katılan Cengiz Keçeci, baraj sorusunu doğru bildikten sonra karşısına çıkan 30 binlik soruda ilginç bir mantık yürüttü. Keçeci yanlış cevabı verdikten sonra ise İmirzalıoğlu'nun 'jön' sözleri soruya damga vurdu. İşte ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırtan cevap!

Yeşilçam sorusuna verdiği cevap, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırttı!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Yeşilçam sorusuna verdiği cevap, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırttı!

Yarışmaya katılan Cengiz Keçeci, verdiği başarılı cevaplarla 15 bin barajına ulaştı.

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Yeşilçam sorusuna verdiği cevap, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırttı!

Keçeci'nin bir sonraki adımında ise karşısına bir Yeşilçam sorusu çıktı.

Yeşilçam sorusuna verdiği cevap, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırttı!

Yarışmacı, 'Hangi iki oyuncunun birlikte rol aldığı bir Yeşilçam filmi seyredebilirsiniz?' sorusuna ise herkesi şaşırtan bir cevap verdi.

Yeşilçam sorusuna verdiği cevap, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırttı!

Keçeci, "Ben yapımcı olsam, ya Tarık Akan'ı ya da Kadir İnanır'ı seçerim. İkisini aynı filmde oynatmam gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

Yarışmacının Yeşilçam sorusuna verdiği cevap, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı! | Video

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