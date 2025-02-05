Giriş Tarihi: 05.02.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
16:10
Yeşilçam yıldızı bir deri bir kemik kaldı! 75 yaşındaki Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!
Yeşilçam filmlerinin yıldız isimlerinden olan Kadir İnanır, beynine pıhtı atması sonucunda hastanede tedavi altına alınmıştı. 9 ay boyunca gözlerden uzak olan usta isim, hayranlarını meraklandırmıştı. Kadir İnanır'ın son halini yakın dostu iş insanı Mithat Erdem sosyal medya hesabında paylaştı. Uzun zaman sonra ortaya çıkan usta oyuncunun verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı...