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Haberler Galeri Yeşilçam yıldızı bir deri bir kemik kaldı! 75 yaşındaki Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 16:10 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:10

Yeşilçam yıldızı bir deri bir kemik kaldı! 75 yaşındaki Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!

Yeşilçam filmlerinin yıldız isimlerinden olan Kadir İnanır, beynine pıhtı atması sonucunda hastanede tedavi altına alınmıştı. 9 ay boyunca gözlerden uzak olan usta isim, hayranlarını meraklandırmıştı. Kadir İnanır'ın son halini yakın dostu iş insanı Mithat Erdem sosyal medya hesabında paylaştı. Uzun zaman sonra ortaya çıkan usta oyuncunun verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı...

Yeşilçam yıldızı bir deri bir kemik kaldı! 75 yaşındaki Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın unutulmaz film yapımlarında rol alan Kadir İnanır, beynine pıhtı atması sonucunda 9 aylık bir tedavi sürecine başlamıştı. Usta ismin yeğeni, geçtiğimiz günlerde İnanır'ın sağlık durumu hakkında ilk kez konuşmuştu.

Yeşilçam yıldızı bir deri bir kemik kaldı! 75 yaşındaki Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı!

Kadir İnanır, birçok Yeşilçam yapıtının başrolünde rol alarak unutulmaz filmlere imza atmıştı.

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Yeşilçam yıldızı bir deri bir kemik kaldı! 75 yaşındaki Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı!

Sevenlerinin merak ettiği İnanır, bir süredir gözlerden uzaktı.

Yeşilçam yıldızı bir deri bir kemik kaldı! 75 yaşındaki Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı!

KADİR İNANIR'DAN HABER VAR!

Kadir İnanır'ın yeğeni, usta sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yapmıştı. Yeşilçam yıldızının yeğeni, Kadir İnanır'ın fizik tedavi aldığını söyleyerek,"Sadece benim dayım diye değil, tüm ülke için önemli değer.

Yeşilçam yıldızı bir deri bir kemik kaldı! 75 yaşındaki Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı!

"BİR TAKIM TEDAVİLER ALIYOR"

Herkesin dua ediyor olmasını kıymetli buluyorum. Bir takım fizik tedaviler alıyor" İfadelerini kullanmıştı.

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