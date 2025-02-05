Yeşilçam yıldızı bir deri bir kemik kaldı! 75 yaşındaki Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı!

KADİR İNANIR'DAN HABER VAR!

Kadir İnanır'ın yeğeni, usta sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yapmıştı. Yeşilçam yıldızının yeğeni, Kadir İnanır'ın fizik tedavi aldığını söyleyerek,"Sadece benim dayım diye değil, tüm ülke için önemli değer.