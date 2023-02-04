Giriş Tarihi: 04.02.2023 14:55

Yeşilçam yıldızı meğer Hakan Ural'ın annesiymiş! Hakan Ural'ın paylaşımını görenler 'Yok artık' dedi!

Sevilen şarkıcı Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı. Çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını paylaşan ve "Ben de çocukmuşum. Annem de varmış" diyen Hakan Ural'ın annesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şimdilerde sunuculuk yapan Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural'ın dışında meğer annesi de ünlü yıldızmış... Yeşilçam yıldızı Ceyhan Cem'in oğlu olan Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural, oğlunu 16 yaşına kadar kabul etmemişti. Babası ile arası hiçbir zaman iyi olmayan Hakan Ural annesinin cenazesine dahi katılmayan Selçuk Ural'a sitem etmişti. İşte ilk defa duyanların çok şaşırdığı Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem ve Hakan Ural'ın hayatına dair bilinmeyenler...