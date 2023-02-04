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Haberler Galeri Yeşilçam yıldızı meğer Hakan Ural'ın annesiymiş! Hakan Ural'ın paylaşımını görenler 'Yok artık' dedi!
Giriş Tarihi: 04.02.2023 14:55

Yeşilçam yıldızı meğer Hakan Ural'ın annesiymiş! Hakan Ural'ın paylaşımını görenler 'Yok artık' dedi!

Sevilen şarkıcı Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı. Çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını paylaşan ve "Ben de çocukmuşum. Annem de varmış" diyen Hakan Ural'ın annesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şimdilerde sunuculuk yapan Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural'ın dışında meğer annesi de ünlü yıldızmış... Yeşilçam yıldızı Ceyhan Cem'in oğlu olan Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural, oğlunu 16 yaşına kadar kabul etmemişti. Babası ile arası hiçbir zaman iyi olmayan Hakan Ural annesinin cenazesine dahi katılmayan Selçuk Ural'a sitem etmişti. İşte ilk defa duyanların çok şaşırdığı Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem ve Hakan Ural'ın hayatına dair bilinmeyenler...

Yeşilçam yıldızı meğer Hakan Ural’ın annesiymiş! Hakan Ural’ın paylaşımını görenler ’Yok artık’ dedi!

Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan Hakan Ural 55 yaşına bastı. Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğunu yapan Hakan Ural son olarak Instagram hesabından ekibinin kendisine hazırladığı doğum günü videosunu yayınlayarak, sevenlerini maziye götürdü.

Yeşilçam yıldızı meğer Hakan Ural’ın annesiymiş! Hakan Ural’ın paylaşımını görenler ’Yok artık’ dedi!

Yakışıklılığıyla ekranlarda boy gösteren Hakan Ural'ın hakkındaki gerçeği öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Yeşilçam'ın güzel yıdızı meğer Hakan Ural'ın annesiymiş...

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Yeşilçam yıldızı meğer Hakan Ural’ın annesiymiş! Hakan Ural’ın paylaşımını görenler ’Yok artık’ dedi!

Üç çocuk babası Hakan Ural 1 Ocak 1968 doğumlu. Sibel Can ile evliliğinden Engincan ve Melisa adında iki çocuğu olan Hakan Ural ikinci evliliğini Ezgi Can Ural ile yapmış ve Gisella adında bir kızı daha olmuştu.

Yeşilçam yıldızı meğer Hakan Ural’ın annesiymiş! Hakan Ural’ın paylaşımını görenler ’Yok artık’ dedi!

Ailesine ve çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Hakan Ural'ın hayatı ise filmlere konu olacak türden.

Yeşilçam yıldızı meğer Hakan Ural’ın annesiymiş! Hakan Ural’ın paylaşımını görenler ’Yok artık’ dedi!

Şimdilerde sunuculuk yapan Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural'ın dışında meğer annesi de ünlü yıldızmış...

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