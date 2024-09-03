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Haberler Galeri Hababam Sınıfı'nın masum yüzlü yakışıklısı Çalışkan Ahmet'iydi... Eşi de çok ünlü!
Giriş Tarihi: 03.09.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 14:41

Hababam Sınıfı'nın masum yüzlü yakışıklısı Çalışkan Ahmet'iydi... Eşi de çok ünlü!

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i, Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı, Ahmet Sezerel yer aldığı Perihan Abla, Gülen Gözler, Aile Şerefi, Neşeli Günler gibi filmlerle de gönülleri fethetmişti. Peki 7'den 70'e herkesin Çalışkan Ahmet olarak tanıdığı Ahmet Sezerel'in uzun yıllardır aynı yastığa baş koyduğu eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor muydunuz? İşte ilk kez öğrenenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediği Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in oyuncu eşi...

Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü yakışıklısı Çalışkan Ahmet’iydi... Eşi de çok ünlü!

Yeşilçam'ın sevilen filmlerine yardımcı yönetmen ve yönetmen koltuğuna oturan Ahmet Sezerel, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Perihan Abla, Gülen Gözler, Aile Şerefi, Neşeli Günler gibi filmlerde hayat verdiği karakterlerle de gönülleri fethetmişti...

Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü yakışıklısı Çalışkan Ahmet’iydi... Eşi de çok ünlü!

Başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra Ahmet Sezerel'in çok mutlu bir de evlilik hayatı oldu. Hayat Bilgisi, Pis Yedili, Doktorlar, Arka Sokaklar, Zalim İstanbul ve daha nicesi... Son olarak ise Yargı dizisinden tanıdığımız usta oyuncu meğer Ahmet Sezerel'in eşiymiş...

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Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü yakışıklısı Çalışkan Ahmet’iydi... Eşi de çok ünlü!

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Ahmet Sezerel sosyal medyada sık sık değişimiyle gündeme geliyor. Ahmet Sezerel bu sefer ise eşi ile hayranlarını şaşırttı.

Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü yakışıklısı Çalışkan Ahmet’iydi... Eşi de çok ünlü!

Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı olarak hafızalara kazınan Ahmet Sezerel, Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olarak 7'den 70'e herkesin gönlünü fethetmişti... İşte ilk kez öğrenenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediği Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in oyuncu eşi...

Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü yakışıklısı Çalışkan Ahmet’iydi... Eşi de çok ünlü!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahmet Sezerel ile uzun yıllardır aynı yastığa baş koyan eşi ise birçok dizi ve filmden aşina olduğumuz, son olarak ise Yargı dizisinde boy gösteren sevilen oyunculardan...

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