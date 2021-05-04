Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yeşilçam'ın Ayşecik’i son hali ile herkesi şaşkına çevirdi! Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 16:58 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 08:46

'ın ’i ile herkesi ! bakın şimdi ne yapıyor?

'a karakteriyle damga vuran , evlendikten sonra kariyerine noktayı koyarak gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti. Yeşilçam'ın unutulmaz isminin zaman içindeki değişimi sevenlerini . Henüz 2 yaşındayken sinemaya adım atan Zeynep Değirmencioğlu 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açmıştı. 20'li yaşlarına kadar çok sayıda filmde yer alan ve sonrasında sinemayı bırakan oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı. Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun sosyal medyada oldu. İşte merak edenler için Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali …

Yeşilçam'ın Ayşecik’i son hali ile herkesi şaşkına çevirdi! Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor?

Türk sinemasında çocuk yıldızların önünü açan '' karakteri ile gönülleri fetheden Zeynep Değişmencioğlu zirvedeyken bıraktığı oyunculuğa bir daha hiç dönmedi.

Yeşilçam'ın Ayşecik’i son hali ile herkesi şaşkına çevirdi! Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor?

Atıf Yılmaz'ın yönettiği, 'nun başrolünde yer aldığı '', izleyiciden gördüğü ilgi üzerine çekilen devam filmleriyle 11 yılda 15 filmlik seri haline getirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeşilçam'ın Ayşecik’i son hali ile herkesi şaşkına çevirdi! Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor?

Filmin senaristi Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olan 1954 doğumlu , dönemin ünlü futbolcusu Fenerbahçeli Serkan Acar ile evlendikten sonra kendine bambaşka bir yol çizdi.

Yeşilçam'ın Ayşecik’i son hali ile herkesi şaşkına çevirdi! Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor?

Şimdilerde İstanbul'da emlakçılık yapan ile merak konusu oldu.

Yeşilçam'ın Ayşecik’i son hali ile herkesi şaşkına çevirdi! Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA