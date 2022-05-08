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Haberler Galeri Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman'a yıllar acımasız davrandı! İşte cesur sahnelerin kadını Sevtap Parman'ın son hali!
Giriş Tarihi: 08.05.2022 06:43 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 06:44

Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman'a yıllar acımasız davrandı! İşte cesur sahnelerin kadını Sevtap Parman'ın son hali!

Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor? Oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak kousu oldu. 61 yaşında olan Sevtap Parman sosyal medya üzerinden zaman zaman eski fotoğraflarını paylaşıyor. Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu. Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı. 61 yaşındaki Sevtap Parman'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Sevtap Parman'ın son hali...

Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman’a yıllar acımasız davrandı! İşte cesur sahnelerin kadını Sevtap Parman’ın son hali!

Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın son hali olay oldu.

Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman’a yıllar acımasız davrandı! İşte cesur sahnelerin kadını Sevtap Parman’ın son hali!

Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor?

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Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman’a yıllar acımasız davrandı! İşte cesur sahnelerin kadını Sevtap Parman’ın son hali!

Oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak kousu oldu.

Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman’a yıllar acımasız davrandı! İşte cesur sahnelerin kadını Sevtap Parman’ın son hali!

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu.

Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman’a yıllar acımasız davrandı! İşte cesur sahnelerin kadını Sevtap Parman’ın son hali!

Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Sevtap Parman'ın son hali...

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