Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman’a yıllar acımasız davrandı! Sevtap Parman’ın son hali şoke etti!

Giriş Tarihi: 06.09.2022 07:45 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 07:46

Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor? Oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak kousu oldu. 61 yaşında olan Sevtap Parman sosyal medya üzerinden zaman zaman eski fotoğraflarını paylaşıyor. Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu. Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı. 61 yaşındaki Sevtap Parman'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Sevtap Parman'ın son hali...